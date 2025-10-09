Na Kopaoniku počela 13. konferencija internih revizora Srbije: Balans između tehnologije, tradicije i etike u savremenom poslovanju
Pod sloganom "Orijentacija interne revizije - tehnologija, tradicija i balans", na Kopaoniku je otvorena 13. konferencija internih revizora Srbije u organizaciji Udruženja internih revizora Srbije (UIRS) i afilijacije Globalnog instituta internih revizora (IIA Global).
Skup je okupio više od 200 učesnika iz devet zemalja - stručnjake iz oblasti interne revizije, finansija, bankarstva, privrede i javnog sektora, kao i predstavnike državnih institucija, regulatornih tela, akademske zajednice i goste iz Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) i IIA Global. Konferenciju je otvorila Jelena Runić, predsednica UIRS-a, istakavši da je cilj skupa razmena znanja i iskustava o ulozi interne revizije u vremenu brzih tehnoloških promena i rastućih rizika:
Ubrzane promene
-Naša profesija suočava se sa ubrzanim promenama, geopolitičkim rizicima i uticajem veštacke inteligencije. Danas je važnije nego ikada da interni revizori pronađu pravi balans - između inovacija i etike, savetodavne uloge i pružanja uveravanja, novih generacija i iskustva starijih kolega. Taj balans čuva integritet, relevantnost i poverenje - suštinu interne revizije - poručila je Runić.
O značaju evropske saradnje govorio je Sandro Boeri, clan Upravnog odbora ECIIA i Instituta internih revizora Ujedinjenog Kraljevstva i Irske (IIA UK & Ireland):
-Širom Evrope interni revizori redefinišu svoju ulogu kao strateških partnera koji pomažu organizacijama da postignu održiv uspeh. Ova konferencija odražava taj isti, na buducnost usmeren duh - mesto gde se profesionalna izvrsnost susreće sa evropskim vrednostima integriteta, odgovornosti i saradnje."
Tokom dvodnevnog programa biće održano više od 15 predavanja i panela o etici i primeni veštacke inteligencije, novim globalnim standardima interne revizije, ulozi revizora u javnom i finansijskom sektoru, korporativnom upravljanju i održivom poslovanju.
Usavršavanje profesije
-Komora ovlašćenih revizora, nadležna za sprovođenje ispita, izdavanje sertifikata i programe stručnog usavršavanja, u UIRS vidi pouzdanog partnera u unapređenju profesije interne revizije u Srbiji. Zato nam je posebno zadovoljstvo što učestvujemo na ovoj konferenciji i doprinosimo kvalitetu kontinuiranog usavršavanja internih revizora - rekao je Mihailo Lazarević, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora.
U vremenu sve bržih promena, uloga interne revizije postaje ključna za poverenje u institucije i kompanije. Interni revizori doprinose transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti poslovanja, pomažu organizacijama da prepoznaju rizike, spreče zloupotrebe i unaprede procese - čime direktno jačaju stabilnost privrede i poverenje građana i investitora.
Udruženje internih revizora Srbije (UIRS) član je globalne organizacije Instituta internih revizora (IIA) i okuplja strucnjake iz javnog i privatnog sektora posvecene unapredenju prakse i standarda interne revizije u Srbiji.