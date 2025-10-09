Slušaj vest

Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu jutros u šest sati.

Narednih meseci neće doći do poremećaja u snabdevanju jer postoje dovoljne zalihe, ali će biti izmena u načinu plaćanja.
Ističe se da su sankcije usmerene isključivo prema Rusiji, a ne prema građanima Srbije, ali nema sumnje da će ove mere pogoditi i privredu, i pojedince, i ekonomiju. Udarac je i vest o slanju turskih dronova-samoubica Prištini. O svemu ovome večeras govore gosti Usijanja:

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Narodnoj skupštini Srbije

prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost

Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva

Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku

Kurir