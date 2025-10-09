SANKCIJE NIS-U I TURSKI DRONOVI ZA PRIŠTINU: Kako reagovati na udarce i izazove?
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu jutros u šest sati.
Narednih meseci neće doći do poremećaja u snabdevanju jer postoje dovoljne zalihe, ali će biti izmena u načinu plaćanja.
Ističe se da su sankcije usmerene isključivo prema Rusiji, a ne prema građanima Srbije, ali nema sumnje da će ove mere pogoditi i privredu, i pojedince, i ekonomiju. Udarac je i vest o slanju turskih dronova-samoubica Prištini. O svemu ovome večeras govore gosti Usijanja:
Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Narodnoj skupštini Srbije
prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost
Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku
Kurir