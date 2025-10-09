Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najavom vremenskih prilika za ostatak dana i naredne dane.

Do kraja dana i u toku noći oblačno, na severu i zapadu zemlje uveče, a u toku noći i u centralnim krajevima ponegde kratkotrajna kišaili pljusak. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak, stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

Kako najavljuje RHMZ, u petak na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje.

U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura od 6 do 13 °C, a najviša od 17 do 21 °C.

"Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 °C, a od utorka temperatura u manjem padu.", najavljuju.

Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima, najavio je RHMZ.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoRHMZ NAJAVIO NOVU TURU SNEGA: Objavljena najnovija prognoza za naredne dane, evo gde će vejati ovog puta i da li će biti Miholjskog leta
Ljudi nose kišobrane
DruštvoDANAS KIŠA I SNEG U OVIM KRAJEVIMA SRBIJE Upaljen alarm zbog padavina: Detaljna prognoza za naredne dane
IMG-20250124-WA0083.jpg
Društvo(MAPE) SNEG ĆE TOKOM NOĆI ZAVEJATI OVE DELOVE SRBIJE! Pogledajte kretanje padavina iz sata u sat: RHMZ se oglasio - poznato i gde će noćas pljuštati kiša
shutterstock-123174094-copy.jpg
DruštvoSTIŽE NAM SNEG! OGLASIO SE RHMZ Evo koje delove Srbije očekuju padavine narednih dana
Screenshot 2025-10-06 162349.png