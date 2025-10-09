Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najavom vremenskih prilika za ostatak dana i naredne dane.

Do kraja dana i u toku noći oblačno, na severu i zapadu zemlje uveče, a u toku noći i u centralnim krajevima ponegde kratkotrajna kišaili pljusak. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak, stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

Kako najavljuje RHMZ, u petak na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje.

U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura od 6 do 13 °C, a najviša od 17 do 21 °C.

"Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 °C, a od utorka temperatura u manjem padu.", najavljuju.

Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima, najavio je RHMZ.