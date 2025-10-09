Slušaj vest

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok su višesatna čekanja za kamione zabeležena na dva prelaza, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na prelazu Batrovci, dok su zadržavanja na Sremskoj Rači oko sat vremena.

AMSS je saopštio da dnevne temperature oko 20 stepeni donose dobre, gotovo idealne, uslove za vožnju, kao i da putovanje olakšava i umeren intenzitet saobraćaja.

Kurir.rs/Beta

