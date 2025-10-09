Slušaj vest

Želimir Crnobrnja poslao je demanti na tekst koji je objavljen na našem portalu:

-Na portalu kurir.rs, dana 20. septembra 2025. godine, objavljen je tekst pod naslovom: Demanti Živka Jovanovića na tekst u Kuriru, u kom je, po drugi put zaredom, izneo niz neistina i izmišljotina, u pokušaju da opravda delovanje organizovane kriminalne grupe, koja već 14 godina teroriše mene i moju porodicu.

Da je Živko Jovanović veoma pogođen i uznemiren mojim odgovorom na njegovo gostovanje na Kurir TV, u nedostatku bilo kakvih argumenata, činjenica i dokaza, posegao je za uvredama i klevetama, ne samo na moj, već i na račun državnih organa Republike Srbije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Čovek koji se u emisiji lažno predstavio kao advokat, bez bilo kakvog dokaza, sada je klevetao policijske službenike PU Železnik. Takođe, izneo je uvrede na račun hiljada ljudi u Srbiji, koji pošteno zarađuju za hleb i svoje porodice, za razliku od njega - Živka Jovanovića, koji je član ili u najmanju ruku blizak prijatelj organizovanoj kriminalnoj grupi.

Podsećam da sam protiv Ukić Agima, Lukić Dragana, Aleksandra Mojićevića, kao i Živka Jovanovića, podneo krivične prijave nadležnom državnom organu zbog više krivičnih dela koja su usmerena prema meni.

Podsetio bih na najosnovnije činjenice mog slučaja, koje su neoborive za pravdu i pravo.

1. Parcelu br. 2813/3 (navodno spornu) sam najpoštenije kupio 2011. godine i platio 105.000 evra. O tome, ponavljam, posedujem dokaze: priznanice o isplati 105.000 evra u celosti, kao i predugovor sačinjen u advokatskoj kancelariji advokata Dragoljuba Nastića.

O to predočavam redakciji Kurira ugovore i priznanice, što Živko Jovanović nema, niti će ikada imati.

2. Na placu/parseli br. 2813/3 sam u posedu od prvog dana potpisivanja predugovora, u martu 2011. godine. Dakle, samo ja sam u posedu punih 14 godina. Niko sem mene tokom proteklih 14 godina nije ni minut bio u posedu sem mene. Dakle, ni Živko Jovanović, niti Ukić, Lukić, niti Mojićević. Oni jednostavno nemaju šta da traže na parceli koja je moja, jer sam istog dana po potpisivanju ugovora ušao u posed u kome sam do današnjeg dana.

3. Obavestio sam nadležne državne organe i podneo krivične prijave o postojanju i delovanju organizovane kriminalne grupe i zahtevao da me tužilaštvo, sud i državni organi zaštite od ove organizovane kriminalne grupe, čija sam žrtva već 14 godina, grupe koju sačinjavaju najmanje četiri člana, i to: Ukić Agim, Lukić Dragan, Mojićević Aleksandar i Živko Jovanović.

4. Ja, Želimir Crnobrnja, nikada nisam osuđivan i celog života pošteno radim svoj posao i uredno plaćam porez državi Srbiji. S druge strane, Agim Ukić je pravosnažno osuđen za krivično delo protivpravno lišavanje slobode (otmica) i još nekoliko krivičnih dela. Pitam novinare, nadležne organe Republike Srbije: Da li mislite da bih ja u životu radio bilo šta nelegalno, ili možda oni sa debelim krivičnim dosijeom, veoma dobro poznati policiji?

Da rezimiramo: U posedu placa sam ja, a ne članovi koji mene terorišu gotovo deceniju i po. Krivične prijave tužilaštvu sam podneo ja, a ne oni. Da li imam ja razloga da se plašim policije, sudstva i istrage, ili članovi organizovane kriminalne grupe?

Takođe, želim da javnost obavestim i podsetim na sledeće:

Kupoprodaja parcele br. 2813/3 dogovorena je po ceni od 105.000 evra, što je potvrđeno predugovorom i odgovarajućom dokumentacijom, koja se može dostaviti kao dokaz nadležnim organima i medijima.

Sredstva u iznosu od 105.000 evra su u potpunosti isplaćena, u skladu sa ugovorenim uslovima, i time su sve obaveze Želimira Crnobrnje prema prethodnom vlasniku Agimu Ukiću izmirene.

Navodi gospodina Živka Jovanovića da je navodno ostao dug od 45.000 evra su netačni i obmanjujući i ne odgovaraju istinitom stanju stvari. Sve tvrdnje o „zabeležbama“ ili „neisplaćenim iznosima“ su neosnovane i služe dezinformisanju javnosti. O tome, još jedanput redakciji Kurira dostavljam ugovore, koji su takođe predočeni sudu i državnim organima.

Postojeći dokumenti, uključujući predugovor, potvrde o uplati i druge relevantne papire, nedvosmisleno dokazuju da je kupoprodaja izvršena u potpunosti i da Želimir Crnobrnja ima pravno valjano pravo svojine na parcelu.

Takođe, Živko Jovanović se u svom dopisu podrugljivo odnosi prema ljudima koji u Srbiji obavljaju vulkanizerski posao. Razumem da je Živko Jovanović osoba koja se, u nedostatku argumenata, služi uvredama. Za razliku od Živka Jovanovića, koji se ne stidi što se bavi kriminalom, mogu samo da mu poručim da se ja i svi moji zaposleni, kao i hiljade vulkanizera širom Srbije, osećamo ponosnim na svoj pošteni posao.

Ponovo, u nedostatku argumenata, Živko Jovanović ponavlja incident od 11. aprila, kada sam u očaju bio spreman da sebi oduzmem život jer sam žrtva organizovane kriminalne grupe punih 14 godina. Živko Jovanović ponovo iznosi bezočnu laž da sam pretio bilo kome. Što veoma svesno iznosi laži, barem još 100 policajaca i prisutnih ljudi toga dana može da potvrdi da ni u koga, niti u jednom momentu, nisam uperio cev pištolja.

Podsećam da sam bio spreman da sebi oduzmem život zbog nepravde koja mi je naneta i koja ne prestaje. O metodama koje širom Srbije sprovode mnogi kriminalci, zajedno sa njihovom produženom rukom – javnim izvršiteljima, cela Srbija je veoma upoznata. Za delo koje sam uradio vodi se postupak i spreman sam da dokažem svoju nevinost. Ali sam takođe svestan da su svi građani Srbije u istom danu stali na moju stranu. Dobio sam stotine poruka podrške građana željnih pravde, koji su bili žrtve izvršitelja. Živko Jovanović želeo je na silu da, zajedno sa članovima organizovane kriminalne grupe, otme moje, i posle ovog događaja je celoj Srbiji jasno ko je ko u ovom slučaju.

Pozivajući se na "slične" slučajeve u Sjedinjenim Državama, Živko Jovanović očigledno priziva moju smrt, kako bi nesmetano, zajedno sa članovima svoje OKG, mogao da nesmetano otme moj plac. Podsetio bih Živka Jovanovića da bi on, da se kojim slučajem i on i ja nalazimo u istim Sjedinjenim Državama, odavno bio u zatvoru.

Takođe, Živko Jovanović izneo je, opet bez ikakvih dokaza, gnusne uvrede i klevete na račun policajaca PU Železnik. Optužio ih je da su korumpirani i da navodno kod mene menjaju (uzimaju) besplatno gume. Takođe, Živko Jovanović se osmelio da se obrati Službi unutrašnje kontrole MUP-a, žaleći se što pripadnici policije koji su došli na asistenciju izvršenja nisu postupili po želji članova organizovane kriminalne grupe.

Istom tom Živku Jovanoviću, koji se na Kurir televiziji predstavio kao advokat (i navodni poverilac), nije strano da se lažno predstavlja, što predstavlja teško krivično delo. Na prvom sastanku kod advokata Čelebića, na kojim sam došao da se vidim sa Lukić Draganom, sedeo je čovek koji mi se predstavio kao "Dragan". Međutim, posle 6 meseci sam imao priliku da ga vidim pod drugim okolnostima, kao navodno poverioca. Tom prilikom se predstavio pravim imenom - Živko Jovanović. O lažnom predstavljaju navodnog Dragana, odnosno pravog Živka Jovanovića, posedujem konkretne dokaze.

Ogrezao u lažima i svojoj fikciji, Živko Jovanović u svom dopisu navodi da mu je pretio izvesni "Vuk Aleksić", jasno aludirajući da ja stojim iza tobožnjih pretnji. Zato ja, Želimir Crnobrnja, pozivam državne organe da što pre istraže ko je "pretio Živku Jovanoviću", kako bi jasno bilo ko ovde od početka, ali i do kraja, laže. Napominjem da je meni prećeno u kontinuitetu, o čemu imam jasne dokaze sa sigurnosnim kamerama oko mog placa i kuće u kojoj živim, a ne njemu niti bilo kom članu OKG čija sam žrtva.