Danas vozače očekuju uglavnom dobri uslovi za vožnju, a u popodnevnim satima danas kada počinje vikend, očekuje se pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova i na frekventnim putnim pravcima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Sezona radova na putevima je u punom jeku, te zato treba očekivati usporenu vožnju na pojedinim deonicama, dodaju iz AMSS-a.

Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama.

