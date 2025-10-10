Društvo
AMSS: Sezona radova na putevima u punom jeku, vozite pažljivo
Danas vozače očekuju uglavnom dobri uslovi za vožnju, a u popodnevnim satima danas kada počinje vikend, očekuje se pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova i na frekventnim putnim pravcima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Sezona radova na putevima je u punom jeku, te zato treba očekivati usporenu vožnju na pojedinim deonicama, dodaju iz AMSS-a.
Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama.
