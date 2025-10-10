Slušaj vest

Vinjete su nalepnice na vetrobranskom staklu automobila, koje su dokaz o plaćanju putarine. U nekim zemljama važi samo elektronska verzija, a poslednja u nizu zemalja koja uvodi e-vinjetu je i Austrija, koja je juče donela odluku da od 2027. godine ukida običnu vinjetu.

Vinjeta je nalepnica za određenu zemlju (ili digitalni ekvivalent) koja predstavlja dokaz o plaćanju putarine zbog korišćenja mreže auto-puteva te zemlje.

To vam daje pravo da koristite auto-puteve sa naplatom putarine u određenom vremenskom periodu. Kupuju se na graničnim prelazima zemalja u kojoj su obavezne, na benzinskim pumpama ili prodajnim mestima blizu granice.

Vozači pri ulasku moraju nabaviti potrebnu vinjetu za svaku državu u kojoj su obavezne, budući da trenutno ne postoji univerzalna nalepnica.

Za Austriju više nisu potrebne vinjete Foto: EPA Lukas Barthtuttas

Trenutno ovu obavezu plaćanja korišćenja auto-puta imaju vozači u: Austriji

Bugarskoj

Češkoj

Mađarskoj

Moldaviji

Rumuniji

Slovačkoj

Sloveniji

Švajcarskoj

Zanimljivo je napomenuti da Nemačka ne naplaćuje korišćenje svojih auto-puteva.

Austrija ukida običnu vinjetu

Austrijska vlada donela je juče odluku da će od 2027. godine vozači moći da koriste samo elektronsku vinjetu za naplatu putarine.

Već sada, više od 75 odsto vozača koristi elektronsku vinjetu. Čak i kod vinjeta sa kraćim rokom važenja udeo onih koji koriste digitalni oblik je više od 50 odsto.

Iduće godine vozači će još imati na raspolaganju nalepnicu i elektronsku vinjetu po ceni od 106,80 evra za godišnju varijantu. Iz Vlade Austrije ukazuju da će digitalna vinjeta moći da se kupi i na prodajnim mestima, ne samo preko interneta. S tim u vezi, planirano je proširenje prodajne mreže digitalne vinjete. Minimalna kazna za vožnju bez vinjete je oko 120 evra.

Koje zemlje su ukinule vinjete Foto: Nebojsa Mandic

Dnevna vinjeta - 8,60 evra Desetodnevna vinjeta - 11,50 evra

Dvomesečna vinjeta - 28,90 evra Mađarska

Auto-putevi i brzi putevi u Mađarskoj se često klasifikuju kao putevi sa naplatom putarine, ali možete kupiti elektronsku vinjetu pre nego što krenete na put.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama, vinjeta se mora uvek kupiti za deonice koje podležu naplati putarine pre ulaska na date deonice (praktično pre putovanja).

Naknadna kupovina vinjete ne pruža retroaktivno pravo korišćenja puta, tako da se retroaktivno kupljene vinjete i dalje smatraju neovlašćenim korišćenjem puta i rezultiraće naplatom kazne.

Šezdesetominutni grejs period nakon ulaska na put je izuzetak. To znači da ako u roku od 60 minuta od ulaska na put kupite vinjetu, nećete morati da platite kaznu. Važno je napomenuti da je neophodno da date tačne informacije pri kupovini kako bi vinjeta koju kupite bila važeća: broj registarskih tablica, oznaku zemlje, kategoriju vozila i period važenja vinjete.

Koliko koštaju vinjete Foto: Shutterstock

Sa e-vinjetom više ne morate da izlazite sa auto-puta kako biste kupili vinjetu. Kamere na putu snimaju vaše registarske tablice i upoređuju ih sa tablicama iz baze kupljenih vinjeta.

Dnevna vinjeta – 13,28 evra

Desetodnevna vinjeta – 16,51 evro

Mesečna vinjeta – 26,72 evra

Godišnja vinjeta – 147,62 evra Bugarska

Od 2019. godine u Bugarskoj je uvedena elektronska vinjeta. Dostupne su dnevne, sedmične, mesečne, tromesečne i godišnje vinjete za vozila preko 3,5 tona. Za vozila do 3,5 tona sa prikolicom potrebne su dve vinjete.

Godišnja vinjeta nije povezana sa kalendarskom godinom i važi godinu dana od datuma kupovine vinjete.

Kazna za vožnju bez vinjete iznosi 300-3.000 bugarskih leva.

Vinjeta se kupuje na bugarskim graničnim prelazim, na specijalnim mašinama, i moguće je kupiti isključivo kreditnim ili debitnim karticama, ili onlajn.

Kazne za vinjete Foto: RINA

Vikend vinjeta (od petka u 12 do nedelje u 23.59 određenim vikendima) - 5,5 evra

Nedeljna vinjeta – 8 evra

Mesečna vinjeta – 16,55 evra

Tromesečna vinjeta – 29,4 evra

Godišnja vinjeta – 52,4 evra Češka

Od 2021, ako želite da koristite brze auto-puteve u Češkoj, potrebno je da kupite elektronsku češku vinjetu za naplatu putarine. Dakle, ne morate da kupujete i lepite nalepnicu na šoferšajbnu, već preko interneta možete lako da registrujete registarski broj vozila. Procedura registracije traje nekoliko minuta.

Kazna za korišćenje auto-puteva bez validne vinjete za vozila do 3,5 tona iznosi od 80 do 200 evra, dok vozila preko 3,5 tona koriste drugačiji sistem elektronskih putarina.

Desetodnevna vinjeta - 12,50 evra

Mesečna vinjeta - 17,50 evra Slovenija

Slovenija koristi vinjete za sva vozila koja koriste njihove auto-puteve. Cena sedmodnevne vinjete iznosi oko 16 evra za putnička vozila, dok godišnja košta skoro 118 evra. Vinjete se mogu kupiti na granicama, benzinskim stanicama ili onlajn. Kazne za neposedovanje vinjete mogu biti visoke, kreću se od 300 do 800 evra. Kontrole su česte, naročito na glavnim tranzitnim putevima, pa je važno da budete pažljivi.

Nedeljna vinjeta – 16 evra

Mesečna vinjeta – 32 evra

Godišnja vinjeta – 117,5 evra

Cena vinjete za Sloveniju Foto: Marko Karović

Rumunija

U Rumuniji, vinjeta je obavezna za sve auto-puteve. Desetodnevna vinjeta košta oko četiri evra, a godišnja vinjeta za putnička vozila iznosi oko 28 evra. Rumunija koristi sistem elektronskih vinjeta, što znači da nije potrebna fizička nalepnica – samo registracija vozila u sistemu. Elektronske vinjete možete kupiti onlajn ili na graničnim prelazima.

Dnevna vinjeta – 2,5 evra

Desetodnevna vinjeta – 3,3 evra

Mesečna vinjeta – 5,3 evra

Dvomesečna vinjeta – 8,4 evra

Godišnja vinjeta – 28 evra

Kontrole vinjeta su česte, naročito na glavnim tranzitnim putevima, tako da je važno da imate važeću vinjetu pre ulaska na auto-put.