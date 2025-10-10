Slušaj vest

Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida.Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati, kaže dr Biserka Obradović.

Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je trenutno registrovano 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašava doktorka Obradović, može biti i veća.

Kako navodi doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje.

- Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja - ističe doktorka.

Biserka Obradović o povećanju broja obolelih od kovida Foto: Kurir Televizija

Koji su simptomi sada

Ona navodi da klinička slika kod pacijenata obolelih od korone nije strašna, a da su simptomi ovog soja virusa značajno blaži nego ranije.

- Uglavnom su tu hrapavost i promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica i ponekad temperatura do 40 stepeni, mada je češće bez temperature. Lečenje je simptomatsko – u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati – rekla je doktorka.

Ovom prilikom istakla je i da je korona virus sada vrlo sličan svim drugim virusima, pa čak i dosta blaži, ali i da su se ljudi navikli na njega i ne plaše ga se.

- Sve češće čujem da mi pacijenti kažu: "Imao sam koronu, izgubio sam ukus i miris, ali prošlo je i sad je sve dobro".Jednostavno, korona je postala sastavni deo našeg života, kao bilo koji adenovirus - objasnila je.

Korona je postala svakodnevni život života Foto: Shutterstock

Grip danas ume biti teži od korone

Hladno vreme podsetilo nas je da nam se sprema i virus gripa, a doktorka Obradović ističe da su simptomi gripa dosta teži nego simptomi korone.

- Kod gripa imamo izraženu malaksalost, osećaj kao da je preko našeg tela prešao voz, temperatura ide do 40 stepeni i češće se javlja nego kod korone. Moram naglasiti i da inkubacija kod virusa gripa traje mnogo kraće, od 2-3 sata do nekih 48 sati. To znači da možete da odete na posao "zdravi" i da se vratite bolesni - ističe.

Napominje da joj se sve češće javljaju pacijenti sa sekundarnom bakterijskom i virusnom infekcijom, do kojih dolazi zbog pada imuniteta kod ljudi tokom bolesti.

- Postoje dve faze. Prva je gripozna faza, u toj fazi nam grip drastično obara imunitet, pa se osećamo kao da nas je tenk pregazio, a onda dolazi faza sekundarne infekcije. Uporan kašalj je čest simptom na koji se ljudi žale i može trajati 4 do 8 nedelja. Uput za pulmologa dajemo tek nakon 8 nedelja kašljanja, kod pacijenata čija klinička slika ne govori o nekom ozbiljnijem problemu. Da bi se to izbeglo, ljudi moraju da porade na imunitetu. Jesen je tek zakucala na naša vrata, pijace su pune svežeg voća i povrća, treba da uživamo u tome - objasnila je doktorka.

Simptomi gripa Foto: Shutterstock

Zašto se zaraza lako širi

Kao veliki problem doktorka ističe činjenicu da mnogi ljudi odlaze na posao ili šalju decu u vrtić iako imaju simptome gripa i korone.

- Kad kažem da ne bi trebalo da idu na posao, često dobijem odgovor "kod nas u kolektivu svi šmrcaju i kašlju". Mi uglavnom u takvim situacijama preporučujemo rad od kuće ako je to moguće, to pišemo i na izveštaju. Ne možemo nikoga naterati da ode na bolovanje, ali možemo da podsetimo ljude da je higijena važna i da ako već i idu bolesni na posao, treba da nose masku, redovno peru ruke i brišu svoj sto - rekla je.

Bliži se i sezona gripa Foto: Shutterstock, Kurir/T.I.

Za kraj je doktorka apelovala na sve koji su na bilo koji način zdravstveno ugroženi da se vakcinišu.

- Posebno apelujem na hroničare, trudnice, malu decu, starije od 65 godina da se vakcinišu. I podsećam da prvih 2-3 nedelje po vakcinaciju moraju da se pripaze da se ne bi razboleli. Takođe želim da naglasim da je moguće da se razbole iako se vakcinišu, ali da će u tom slučaju simptomi biti značajno blaži – zaključila je doktorka Biserka Obradović i podsetila da je "dobro raspoloženje" ključ zdravlja.

BONUS VIDEO: