Slušaj vest

Putovanja su prilika da upoznamo nove zemlje, ljude i običaje, ali susreti sa drugačijim kulturama ponekad mogu doneti i neprijatna iznenađenja. Upravo jedno takvo iskustvo doživela je poljska influenserka Karolina Vahovič (35) iz Krakova, čije se putovanje u Maroko, kako kaže, pretvorilo u „pravu noćnu moru“.

Vahovič je ispričala da je tokom boravka u Marakešu bila "bombardovana" komplimentima i bračnim ponudama od strane lokalnih muškaraca.

"Kao plavokosa i slobodna žena, osećala sam se kao da sam stalno u centru pažnje. Muškarci su mi dobacivali na francuskom i arapskom, pratili me ulicom da bi me pitali za ime, bračni status, pa čak i za ruku", rekla je.

Kako objašnjava, Maroko je odlučila da poseti nakon što je videla glamurozne fotografije svoje koleginice influenserke, koja je redovno objavljivala sadržaje iz te severnoafričke zemlje. Međutim, stvarnost ju je iznenadila.

"Kao plavokosu i slobodnu Evropljanku ne doživljavaju vas samo kao još jednog turista, već postajete atrakcija. Svaki pogled, svaki komentar, svaka ponuda pomoći nosi značenje koje nikada niste tražili. Ovde nije reč o tome da Maroko gledate očima turista, već je to svakodnevna lekcija o postavljanju granica, zadržavanju prisebnosti i shvatanju da morate ispočetka pisati pravila za svaku ulicu, pijacu ili autobusku stanicu", objasnila je solo putnica.

Oštar pritisak

Kaže da je u Marakešu pritisak bio "oštar i neprekidan", a muškarci su svoje komentare izgovarali naglas i bez zadrške.

"U početku mislite da su komplimenti bezopasni, možda čak i laskavi, ali oni ne prestaju i shvatite da njihova upornost nikada nije samo stvar radoznalosti. Pristojno odbijanje retko se poštuje. Umesto toga, muškarci često insistiraju na vašem imenu, planovima i bračnom statusu. Ponekad je ležerno "imam dečka" jedini odgovor koji ih zaista zaustavlja. Ako spustite gard ili se samo nasmejete od nervoze, to može biti signal da se još više potrude“.

Vahovič kaže da su putnice u takvim situacijama prisiljene da brzo nauče kako da reaguju: da izbegavaju pogled, kratko odgovaraju i jednostavno nastave svojim putem.

"Muškarci su me bombardovali pitanjima, komplimentima pa čak i iznenadnim prosidbama! Jednostavni činovi, poput sedenja u kafiću ili kupovine namirnica, postaju atrakcija. Nisam mogla da pređem ulicu, a da me barem jedna osoba ne zamoli za fotografiju ili novac", dodala je.

Kritični pogledi žena

Osim upornosti muškaraca, suočila se i s kritičnim pogledima žena.

"Ovde se svaki vidljivi deo kože ili nepokrivena kosa čitaju kao poruka, bez obzira koliko skromno mislite da ste obučeni. Odjednom shvatite da čak i lagana letnja haljina i otkrivena ramena mogu učiniti da postanete centar zahteva, prosidbi ili neumornih pitanja. Njihovi pogledi mogli su me ‘presjeći’, posebno ako sam nosila nešto što je i malo odstupalo od njihovih standarda. Suknja iznad gležnja ili otkrivene ruke bile su dovoljne da me neki pogrdno pogledaju ili odmahnu glavom u znak neodobravanja".

Ispričala je i kako ju je jednom prilikom jedna žena izgrdila na arapskom:

„Nisam razumela reči, ali ton je rekao sve“, rekla je, dodajući da, uprkos neugodnostima, i dalje veruje da se u Maroku može uživati, ako se shvate kulturne razlike.

Izazovna zemlja

Vahovič je rekla da je učila otpornosti:

"Maroko može biti izazovan i iscrpljujući, ali vas istovremeno može naučiti otpornosti, prilagodljivosti i važnosti međukulturne ljubaznosti, ako ste spremni da pogledate ispod ponekad frustrirajuće površine".

Ključ preživljavanja, smatra ona, leži u kombinaciji „debele kože“, improvizacije, humora, strpljenja i kulturne osetljivosti. I dok su muškarci često pokazivali previše interesa, iskustvo sa ženama bilo je potpuno suprotno.

"Umesto sestrinstva, dočekali su me otvoreno hladni, kritički pogledi", zaključila je 35-godišnja Karolina Vahovič.