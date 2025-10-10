Slušaj vest

Milunka Savić, žena čije ime zauvek ostaje simbol hrabrosti, požrtvovanja i ljubavi prema otadžbini. Jedina je žena koja je učestvovala u balkanskim i Prvom svetskom ratu kao vojnik u prvim redovima, i najodlikovanija je ratnica u istoriji.

Sećanje na nju se i danas čuva i neguje u Srbiji, a posebno u njenom rodnom mestu, Koprivnici. Ekipa Kurira vas odvela u selo u kojem se nalazi njena kuća, mesto koje i danas čuva sećanje na njenu snagu i skromnost.

1/12 Vidi galeriju ONE SU BILE ČUVARI OGNJIŠTA, BOLNIČARKE, RATNICE... Milunka Savić, Flora Sands, Antonija Javornik, Nadežda Petrović Foto: Zorana Jevtić

Ispred njene kuće nalazio se dopisnik Kurira Emir Ličina, a više o životu srpske herojine pričala je Danijela Matović, direktorka Centra za kulturu Raška.

Značaj kuće

- Ovo mesto je veoma značajno jer je ovde rođena najveća herojina našeg naroda. Imamo sreće da od obnove ove kuće, imamo veliki broj posetilaca, pa svi koji poštuju njen lik i delo, nalaze vreme da dođu ovde - započela je Matović.

Enterijer

KURIR U DOMU MILUNKE SAVIĆ: Ovo su netaknute stvari srpske junakinje (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

- Uglavnom, u ovakvim kućama iz kraja 19. veka i nešto kasnije, rađeno je dvoje vrata za ulaz jer se zimi od ognjišta dosta zadimi, pa je takva arhitektura bila zgodna zbog provetaranja. Drugi razlog je zanimljiv, s obzirom na to da su ovde ogromni snegovi i dan danas, stanovnici su obično konjem uvlačili drva u kuću, pa konj uđe na jedna, a izađe na druga vrata.

Soba u kojoj je najviše provodila vreme

- Ovo je gostinska soba i u njoj se slavila slava, ali tu su spavali gosti. Ovo je ujedno najveća i najlepša soba, a postoji još jedna manja u kojoj je Milunka često boravila i spavala. Ostali ukućani spavali su u zgradici pored koju nismo obnovili, ali se nadamo da će toga biti, ta prostorija se zvala vajat i tu su ostali spavali.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

MILUNKA SAVIĆ IMA ŽIVOG UNUKA: