U Srbiji će u subotu biti promenljivo oblačno vreme, sa sunčanim intervalima, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od devet do 14, a najviša od 16 do 20 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U nedelju i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni a od utorka temperatura u manjem padu. Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju prognozu za naredni period u kojoj ističe da ulazimo u monotoni deo jeseni.

Marko Čubrilo objavio novu vremensku prognozu za naredne dane Foto: Kurir Televizija

- Sve do oko 22. oktobra dominacija anticiklona će usloviti uglavnom suvo i stabilno vreme slabih padavina može biti danas i oko sledeće srede kada će preko nas preći suv, ali hladniji vazduh. Tek posle 22. oktobra ima najava za promenu sinoptike i jačanje uticaja atlantika, padavine i otopljenje, ali se za sada nikakvo jače otopljenje ne očekuje - najavljuje Čubrilo i dodaje:

- Narednih dana malo do umereno oblačno i uglavnom suvo. Danas ponegde na istoku i jugoistoku regiona može biti slabih padavina, a zatim da sledeće srede suvo. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Noćni minimumi od dva do devet stepeni Celzijusa, a dnevni maksimumi od 11 do 21 stepen Celzijusa.

Mraz na planinama

Prema njegovim rečima narednog utorka će se preko nas premestiti oslabljen hladan front koji će doneti retku pojavu slabih padavina.

- Padavina će biti uglavnom u planinskom delu regiona, jačanje severnog vetra i zahlađenje tako da bi se sredinom sledeće nedelje maksimumi kretali od šest do 14 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka. Uz vedre noći postojaće velika verovatnoća za pojavu slabog, najčešće pirzemnog mraza.

Moguć mraz na planinama Foto: RINA