Na šta je najisplativije grejati se

Slušaj vest

Niska temperatura u oktobru mnoge je primorala na grejanje svojih stambenih prostora. Pred početak grejne sezone nameće se uvek isto pitanje - koje je najispativije grejanje?

Stručnjaci svake godine pokušavaju da unaprede sisteme grejanja, pa su tako nastali podno grejanje, pelet, toplotne pumpe, ogledala za kupatila s ugrađenim infracrvenim grejačima… Jedan od najnovijih izuma su električne tapete, za koje proizvođači tvrde da efikasno greju dom.

Električne tapete još su u eksperimentalnoj fazi, a prve povratne informacije ukazuju na to da bi mogle biti ekološki prihvatljiva, efikasna i pristupačna alternativa tradicionalnim sistemima grejanja. Novinarka Džema Džonstoun s portala "Family Handyman" razgovarala je s vodećim proizvođačem električnih tapeta kako bi saznala više o ohrabrujućim rezultatima pilot-projekata i potencijalnim prednostima ove nove tehnologije za vaš dom.

Električne tapete greju prostor slično sunčevim zracima Foto: Profimedia

Električne tapete se obično postavljaju na plafone. One sadrže tanke trake bakra i grafena, koje koriste infracrvenu tehnologiju za proizvodnju toplote. Majkl Ansel, vođa projekta u kompaniji "NexGen", objašnjava da ova tehnologija greje prostor slično sunčevim zracima.

Tradicionalni konvekcijski sistemi grejanja zagrevaju vazduh u prostoriji, dok infracrveno grejanje direktno greje ljude i predmete.

- Energija iz infracrvenog zračenja prvo greje nas ljude - objašnjava Ansel.

- Zatim greje nameštaj i tkanine u prostoru, pa su zidovi, podovi i sve što dotaknete prijatno i ravnomerno topli.

Ansel ističe da je "NexGen“ tehnologija osmišljena kako bi ponudila jeftino, energetski efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje za grejanje, posebno u uslovima nedostatka fosilnih goriva.

- Pilot-projekti u Ujedinjenom Kraljevstvu trenutno su fokusirani na socijalne stanove - kaže ona.

Prednost elekričnih tapeta

Električne tapete su energetski efikasan način grejanja sa niskom emisijom ugljenika. Njihovo povezivanje sa solarnim panelima na krovu dodatno smanjuje troškove i čini ih još ekološki prihvatljivijim.

Ove tapete brzo zagrevaju prostorije (za samo nekoliko minuta), a pošto toplota ulazi u predmete, prostorije zadržavaju toplotu i nakon što se grejanje isključi. Tapete pokrivaju veliku površinu, što omogućava ravnomernu temperaturu u celoj prostoriji.

Ansel naglašava i da pametna tehnologija prati nivo vlage u prostoru.

- Ako sistem primeti uslove za pojavu kondenzacije, vlage ili buđi, automatski podiže temperaturu u prostoriji - kaže ona.

Još jedna prednost je cena. U Ujedinjenom Kraljevstvu, električne tapete su trenutno jeftinije od toplotnih pumpi na vazduh i po ceni se približavaju gasnim kotlovima. Njihova ugradnja je jednostavna, a održavanje minimalno.

Nedostaci električnih tapeta

Električne tapete su novi proizvod i još se testiraju u pogledu dugotrajnosti i efikasnosti.

Za postavljanje u postojećim kućama može biti potrebno uklanjanje postojećeg sistema grejanja, što uključuje dodatne troškove. Ansel takođe upozorava na pažljivo rukovanje kako ne biste oštetili plafon i tapete prilikom premeštanja visokog nameštaja. Električne tapete predstavljaju inovativno rešenje za grejanje, ali će njihova prava vrednost biti poznata tek nakon šire primene i dodatnih ispitivanja.

Kurir.rs/ Novosti