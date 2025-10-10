Depresija je vodeći uzrok invaliditeta, a rizik od suicida kod osoba koje pate od depresije četiri puta je veći u odnosu na opštu populaciju, upozoravaju iz udruženja.

- Kod osoba sa teškim oblicima depresije verovatnoća suicida je čak 20 puta veća. Dve trećine osoba koje izvrše suicid patile su od depresije. Troškovi društva su ogromni, smanjena produktivnost i odsustvovanje sa posla pogađaju ne samo obolele već i članove njihovih porodica. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), ulaganje u mentalno zdravlje je ekonomski opravdano, svaki dolar uložen u lečenje depresije i anksioznosti vraća se sa četiri dolara kroz bolje zdravlje i sposobnost za rad - zaključuje se u saopštenju.