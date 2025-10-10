Slušaj vest

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), petak će u Srbiji obeležitipromenljivo vreme – na severu pretežno sunčano, dok se u ostalim delovima zemlje očekuje više oblaka, a padavine su moguće tokom noći između petka i subote.

U petak, 10. oktobra, na severu Srbije biće uglavnom sunčano, dok će se posle podne i uveče očekivati prolazno naoblačenje. U centralnim i južnim krajevima zemlje vreme će biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Tokom noći između petka i subote moguća je pojava kiše. Duvaće slab i umeren vetar zapadni i severozapadni, koji će na istoku i severu povremeno biti jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 17 i 21 stepen Celzijusa.

Vreme narednih dana

U subotu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu zemlje zadržaće se suvo vreme, dok će u ostalim krajevima ponegde pasti slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a temperature će se kretati od 9 do 14 stepeni ujutru i od 16 do 20 stepeni tokom dana.

U nedelju i početkom naredne sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme. Do ponedeljka se u većini mesta očekuju dnevne temperature između 17 i 20 stepeni, dok se od utorka predviđa manji pad temperature. Slaba, prolazna kiša moguća je u subotu ujutru i prepodne u brdsko-planinskim krajevima, a početkom naredne sedmice ponegde i u ostalim delovima Srbije.

