Ukoliko planirate putovanje u zemlje EU očekuju vas nove regulative na granicama. Zemlje članice će od 12. oktobra zahtevati ostavljanje otiska prsta na graničnim prelazima zbog kako navode bezbednosnih razloga.

Šta nas to tačno očekuje, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, odgonetnuo je Aleksandar Seničić iz YUTA.

- Dakle, mere kreću od 12. oktobra i one su obavezne za sve zemlje EU i Šengen zone. Kada budemo putovali od tog datuma, neće na svim graničnim prelazima biti ova vrsta kontrole, ali će se uvoditi ova mera evidencije. Ovo će krenuti od 12. u mesecu na glavnom prelazu Srbije i Hrvatske, verovatno i na Horgošu i pojedinačnim prelazima sa Mađarskom i Bugarskom. Ovo krenuti selektivno jer i dalje ovakva procedura iziskuje određeno vreme, odnosno tri do pet minuta po osobi, pa će se stvarati gužve - započeo je Seničić, pa nastavio:

- Samim tim će u početku carinici sami proceniti, da kada se prave gužve, da se vrate na standardni sistem. Građani ne bi trebalo preterano da brinu o ovome, nisu ovo velike novine, putujemo kao što smo to činili do sada, bitno je da imamo važeći pasoš koji traje još makar tri meseca, a ja volim da kažem zbog mera predostrožnosti da to bude čak šest meseci od momenta kada planiramo da se vratimo u Srbiju.

