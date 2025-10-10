Slušaj vest

Kaluđerica je godinama sinonim za lavirint nelegalne gradnje, improvizovanih ulica i nerešenih papira. Sada, sa novim pravilima ozakonjenja i predlogom zakona o nepokretnostima, kao i najavom pojednostavljene, jeftinije i brže legalizacije, otvara se veliko pitanje, šta to tačno menja za vlasnike, investitore i cene kvadrata?

U jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" na ovu temu govorili su Milić Đoković, konsultant za nekretnine i advokat Nikola Premović.

Premović o prednostima Zakona o legalizaciji

Premović je objasnio šta u pravnom smislu donosi Zakon o legalizaciji.

- Pre svega sigurnost, što jeste i smisao ovog zakona. Doneće pravo upisa u katastar, pravo vlasniku da svoju nepokretnost stavi u promet, kao i pravo da se zaduži kod banke na osnovu te nepokretnosti, kao i da kreditnim kupcima proda nepokretnost - započeo je, a onda detaljnije govorio o sistemu sticanja stvarnih prava na nepokretnosti i promet nepokretnosti prema dosadašnjoj zakonskoj regulativi

- Imamo zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa za sticanje prava svojine, Imamo zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa koji za sticanje prava svojine. On predviđa dva koraka. Prvo morate imati adekvatni osnov sticanja, to su ugovor o kupoprodaji, presuda o utvrđenju pravne svojine, rešenje o nasleđivanju i upotrebna dozvola. Međutim, neophodan je i način sticanja, a to je upis u katastar nepokretnosti.

Foto: Kurir Televizija

Govorio je o tome na koji način je u praksi funkcionisao promet nelegalnih nepokretnosti.

- Prema mojim saznanjima i pričajući sa kolegama, zapravo se pravio ugovor o kupoprodaji koji se overavao kod notara u zakonom nepropisnoj formi za promet nepokretnosti. To znači, u overi potpisa gde se prenose prava i obaveze iz postupka legalizacije, ako im se zapravo u formalno-pravnom smislu ne prenosi pravo svojine nepokretnosti.

Osvrnuo se i na dosadašnje procese po pitanju legalizacije nepokretnosti, ističući da su se mnogi pokazali kao neekonomični, skupi i vrlo neefikasni.

- Bilo je mnogo spornih slučajeva među vlasnicima. Često gurnu sve pod tepih jer se čekalo jednostavnije rešenje, a mnogi slučajevi bili su i odbijeni od strane nadležnog organa za legalizaciju. Sasvim sam siguran da će trenutno zakonsko rešenje, mislim na novi zakon, pojednostaviti tu proceduru.

Napomenuo je i da je u vezi pomenutog Zakona ključna intencija sprečavanje ilegalne gradnje.

- Postoji odredba u zakonu koja kaže da svako ko započne ili izgradi objekat nakon stupanja na snagu ovog zakona, a nema rešenje o odobrenju za izgradnju, pored prethodnih rešenja krivične odgovornosti i građevinske inspekcije i tog dela prava, apsolutno svaki objekat izgrađen bez dozvole direktno ide u svojinu Republike Srbije.

Foto: Kurir Televizija

Đoković: Infrastruktura ključna kod odabira nekretnine

Đoković je govorio o novonastaloj situaciji, ističući da najveći problem leži u infrastrukturi.

- To je kvalitet života i stanovanja, a to je nenadoknadiv gubitak kada nemate kanalizaciju, mesto za parking, pa onda ako komšija ima neku šupu ili slično na vašem delu, delovaće kao da živite zajedno. Sada će moći da se legalizuju, ne samo stambeni objekti, već i svi ti pored. Legalizuju se osnovne i pomoćne zgrade. Kod nas u Srbiji, a pogotovo u ruralnim delovima, pomoćne zgrade su neretko veće od osnovnih. Ljudi su gradili veće štale, nego osnovnu zgradu, pa kako će satelit da razdvoji ta dva? Što se tržišta tiče, ono ostaje Kaluđerica, ona je takva kakva jeste - rekao je Đoković.

Đoković je govorio o potencijalnom uticaju Zakona o legalizaciji na tržište nekretnina:

- Mislim da je ideja bila da se bude svoj na svome, pa nije primarni predlog zakona da će se investitori koji su gradili nelegalno obogatiti, već da ljudi znaju u čemu žive. Postoje benefiti oko ovog zakona, ali to neće doneti novu atrakciju tom mestu, pa da se naglo promene cene nekretnina.

CENE NEKRETNINA U KALUĐERICI ČEKA NAGLI SKOK? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs