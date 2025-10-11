Slušaj vest



Trčim u polumraku jutra na drugi kraj stana, bosa i poluslepa. Bez naočara vidim samo obrise. I krv kojom je obliveno lice mog deteta. Konvulzije bacaju njegovo telo preko razbacanih delova nameštaja, a glava mu udara u zid... Grabim glukagonsku injekciju iz frižidera i jedva je otvaram. Flašica sa 1g praha u koju treba da ubrizgam 1 ml tečnosti mi isklizava iz ruku, posekla sam se na plastično pakovanje... Hvatam drugo pakovanje spasonosne injekcije, ali mi igla šprica ostaje u gumenom čepu dok pokušavam da napunim špric. Uzimam treći glukagon i izbacujem sav vazduh iz pluća da bih kontrolisala ruke. Kad sam krenula prema njemu, telo se umirilo, ali se čuje zvuk. Tihi ropac. Ništa jezivije u životu nisam čula... Uspevam da ubrizgam celu injekciju... Glukagon je za dvadesetak sekundi odradio posao. Dete je došlo k svesti - napisaće, između ostalog, na Fejsbuku Aleksandra Bulatović, majka tinejdžera od 16 godina, koji ima dijabetes tip 1 i koji je tada upao u hipoglikemijsku komu (izuzetno nizak novo šećera u krvi) i podsetila da u Srbiji još nije dostupan glukagonski nazalni sprej s kojim je sve jednostavno.

1/3 Vidi galeriju Hipoglikemijska koma i sprej glukagona Foto: Shutterstock, Printscreen

Hipoglikemija može biti opasna i po život, jer šećer u krvi pada ispod normalnih vrednosti. A glukagon, čiji je posao da podigne nivo šećera u krvi, glavu spasava, posebno kada osoba nije kadra da u tom momentu pojede šećer. Kod nas ga zasad ima samo u injekciji, koja je prilično komplikovana za upotrebu, što se i vidi i iz ove objave. U tolikom stresu kada gledate nekoga bliskog, a i ne mora biti blizak, bez svesti i strahujete da li će ostati živ, treba iglu koja je na špricu s vodom za injekcije ubosti u bočicu u kojoj je prašak glukagona, sve to promućkati, isprobati radi li igla pa onda ga dati i "oživljavati" osobu s dijabetesom. Zato još od 2019. postoji revolucionarna stvar - sprej glukagona, proizvod američke kompanije, koji se samo naprska u nos i vraća u život. Doslovce i u sekundi deluje! Nema injekcija, nema njihovog čuvanja u frižideru i brige da li će biti tu kad zatreba, već komotno može da bude uz svakog obolelog od dijabetesa, koji mora svu svakodnevnu okolinu upoznati s tim da kod sebe ima glukagon i samo treba da mu ga prsnu u nos.

O SPREJU GLUKAGONA - aktivna supstanca je sintetički oblik prirodnog hormona glukagona, koji uravnotežuje dejstvo insulina - kod pacijenata s niskim nivoom glukoze, glukagon uzrokuje da jetra oslobađa uskladištenu glukozu u krvotok - namenjen za sve od starosti jedne godine i naviše - čuvanje na temperaturi do 30 stepeni, u torbi, domu, kancelariji... - sadrži samo jednu dozu leka i ne može se ponovo koristiti - treba ga davati u jednu nozdrvu, ali ga ne treba udisati - delovaće čak i ako je pacijent prehlađen ili uzima lekove protiv prehlade - nakon davanja onaj ko je pored pacijenta treba odmah da pozove Hitnu pomoć - ako osoba ne reaguje nakon 15 minuta, može se dati druga doza, ako je dostupna

Evropska agencija za lekove (EMA) registrovala je početkom 2020. ovaj sprej, koji se, kako sad stoji na sajtu EMA, "koristi za lečenje teške hipoglikemije (veoma niskog nivoa glukoze u krvi) kod odraslih, adolescenata i dece uzrasta od jedne godine ili više koji imaju dijabetes". Sprej je registracijom kod EMA automatski registrovan i u susednoj nam Hrvatskoj, kao članici EU, gde košta oko 50 evra. Uz velike pritiske javnosti i peticiju, udruženja obolelih od dijabetesa uspela su da pacijentima bude dostupan i o trošku obaveznog osiguranja. Budući da Srbija nije članica EU, nema automatske registracije, već proizvođač mora sam da podnese zahtev Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). To dosad nije učinjeno. Još od početka 2023, kada je Kurir pisao o spreju glukagona i tome da kod nas nije ni registrovan, ništa se nije promenilo. Kompanija koja je tada proizvodila sprej i u čijem su predstavništvu u Beogradu odbili da nam daju izjavu, u međuvremenu je licencu za lek prodala drugoj američkoj kompaniji, koja i nema predstavništvo u Srbiji. Te naši građani spasonosni sprej kupuju u inostranstvu, veoma često u Hrvatskoj.

Sprej ne koriste oni koji: - imaju tumor nadbubrežne žlezde feohromocitom - imaju tumor u pankreasu insulinom - alergični su na glukagon ili bilo koji drugi sastojak

Mogući ozbiljni neželjeni efekti: - visok krvni pritisak kod određenih osoba s tumorima u nadbubrežnim žlezdama - nizak nivo šećera u krvi kod određenih osoba s tumorima u pankreasu - ozbiljna alergijska reakcija: osip, otežano disanje, nizak krvni pritisak Najčešći neželjeni efekti: - mučnina - povraćanje - glavobolja - curenje iz nosa - nelagodnost u nosu - zapušen nos - crvenilo u očima - svrab nosa, grla i očiju - suzne oči

Koliko je glukagon životno važan, odlično zna i Bojana Marković, koja od svoje 10. godine ima dijagnostikovan dijabetes tip 1.

- Imala sam više od 150 hipoglikemijskih koma, pa Hitna pomoć, Urgentni... Ako ko zna kakav je to pakao, znam ja, kao i moja porodica i prijatelji koji su sve to sa mnom prošli. Moj otac se zamalo nije onesvestio kada je trebalo da mi da injekciju glukagona, a još nije mogao da se snađe sa iglom, bočicom. Sprej je zaista revolucionaran, spasonosan. Čak i onaj ko oseti da mu šećer pada, ko prepoznaje hipoglikemiju, lako može da ga da sam sebi kako ne bi upao u komu - objašnjava za Kurir Markovićeva, koja je i predsednica udruženja Plavi krug i dodaje:

- Hipoglikemija može biti i smrtonosna ako se odmah ne dobije glukagon. Štaviše, tokom dijareje, kada i ne možemo da jedemo i pijemo, uzimamo injekciju glukagona kako bismo sprečili hipoglikemijska komu. To posebno često roditelji daju deci, jer oni najčešće ne umeju da prepoznaju znake hipoglikemije. I sad zamislite koliko bi sprej olakšao svima. Ali problem je što nije ni registrovan u Srbiji, pa čak nemamo predstavništvo te kompanije kod nas. Institucije bi trebalo da dođu do kompanije u pokušaju da, za početak, registrujemo sprej. A potom da razgovaramo o tome da ga dobijamo o trošku obaveznog osiguranja.

Benefite od spreja najpre bi imali sami pacijenti, a potom i država.