Evropska unija planira sprovođenje zakona poznatog pod nazivom "Čet kontrol", koji predviđa da od kraja oktobra bude dozvoljeno pregledanje privatnih poruka svih građana, bez obzira na platformu ili vrstu komunikacije. Obrazloženje je zaštita dece od trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja, ali stručnjaci upozoravaju da ovakva regulativa otvara vrata masovnom nadzoru.

Gosti emisije "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji analizirali su da li je u pitanju ozbiljan udar na privatnost i globalnu kontrolu stanovništva. U emisiji su učestvovali Dragan Vujičić, novinar, Dejan Lučić, publicista, Saša Borojević, analitičar i Radiša Roskić, advokat i bivši pripadnik Službe državne bezbednosti.

Roskić: Sumnjam da će Zakon biti sproveden

Prvi je o mogućim posledicama zakona govorio advokat Radiša Roskić, koji tvrdi da je prisluškivanje već dugo realnost, samo se sada stavlja u zakonski okvir.

- Svako prisluškivanje je samo jedna epizoda u sistemu prisluškivanja. Prisluškuju državni organi na bazi zakonskih ovlašćenja koje imaju. Prisluškuju privatne korporacije, kompanije, čak i pojedinci, ukoliko su u stanju da isfinansiraju kupovinu odgovarajućih uređaja. Cena uređaja je u današnje vreme zaista isprofanisana - rekao je Roskić.

On je naglasio da je potencijal za zloupotrebu ogroman, jer kompanije i provajderi imaju direktan pristup čitavim mrežama podataka i komunikacija.

- Može se saznati sve, od individualnih i ličnih tajni, preko podataka i saznanja koji se tiču relacija određenog čoveka ili određene grupe ljudi sa drugim sagovornicima, primaocima poruka itd. Mogu se saznati veoma ozbiljne tajne koje se tiču državnih i društvenih sistema.

Iako zakon još nije stupio na snagu, Roskić sumnja da će EU uspeti da ga izvede do kraja.

- Informacija je uvek zlata vredna i sve što se može doznati na ovaj ili onaj način, a posebno kad je u pitanju eventualno zakonsko ovlašćenje, moram da kažem da sumnjam da će taj zakon premašiti nivo nekakvog predloga, bez obzira što Danska predsedava. Nisam siguran da će to uspeti. U svakom slučaju, sve što se pročita može da se zloupotrebi.

Vujičić: Nastaće digitalni kavez i globalni sistem kontrole

Dragan Vujičić ocenio je da je ovakav zakon deo mnogo šireg plana, stvaranja globalnog sistema kontrole.

- Postoji globalna država nadzora, hteli mi to ili ne, to je najpropulzivniji deo dana svetske privrede. Kad govorimo o toj globalnoj državi nadzora, u Evropi su udareni temelji, to je globalni novčanik identiteta, odnosno zajednički novčanik. To su rukavci jedne iste reke koje idu uporedo.

Vujičić je naveo i primer Velike Britanije, gde se već testira sistem "brit card", kao deo identifikacionog mehanizma koji prati migrante i građane kroz biometriju.

- Brit cart, britanska lična karta. To se trenutno odbija u Velikoj Britaniji. Oni sve to imaju, biometrijske podatke, biometrija za njih nije strana. Sad su izmislili brit kart, to je pokušaj da se bore protiv migranata tako što će im onemogućiti da se zaposle.

Istakao je da je u pitanju totalni digitalni kavez, a ne zaštita dece ili borba protiv kriminala.

- To nema nikakve veze sa predatorima i decom, nema veze sa migrantima, slobodama, teroristima. Ovo ima veze sa nečim drugim, sa pokušajem globalne države da nas sve drži pod kontrolom, da zna koliko imamo novca u novčaniku, da zna koje su naše navike, već se događa ovo što se događa - rekao je on i dodao:

- Imamo personalizaciju, kao što je sad personalizovano sve preko mobilnih telefona, aplikacija, naših interesovanja, dakle jednostavno mi postajemo jedina cvećka koju oni zalivaju.

Lučić: Tehnologija ovim neće nestati

Dejan Lučić otišao je korak dalje i objasnio za koga misli da je stvarna meta ovakvih zakona.

- Na ovaj način i time što će imati uvid u to šta ko priča, oni će da ustanove 5% buntovnika u svakoj zemlji. Tih 5% buntovnika prvo će biti evidentirani, a onda će doneti zakon kada govoriš nešto protiv elite. Tada će neko ko zaista počne da pravi neki plan protiv njih biti uhvaćen. Njima su potrebni samo dominantni.

Lučić je dodao da tehnologija neće nestati, ali da su mogući i otpori.

- Znamo svi da se neće desiti da prestanemo da koristimo mobilne telefone i pređemo na fiksne. Avganistan je to već uradio, ljudi su ugasili internet.

Borojević: Šta bi moglo da bude sledeći korak?

Saša Borojević poručio je da zakon zapravo ne uvodi ništa novo, već samo daje zakonsku osnovu postojećim praksama nadzora.

- Mi sa Balkana možemo samo da gledamo, komentarišemo i kažemo da donose loš zakon, a to u stvari i nije zakon. Legalizuju ono što se već radi. Potrebno im je zbog svega, to je prva i osnovna stvar. Mi to nismo kontrolisali. Ne bojim se, više mi je sve postalo jednostavno jasno, kristalno. Prvo su uzeli slobodu mišljenja, sada vam uzimaju slobodu volje.

On upozorava da je sledeći korak potpuna kontrola kretanja i finansija.

- Sledeća stvar koju treba da nam oduzmu je potpuna sloboda kontrole ili sloboda kretanja, ne samo fizičkog, nego i finansijskog, tako bi zaokružili kompletan krug.

