Slušaj vest

Na Balkanu se ponovo zaoštrava politička i bezbednosna scena. Turska je isporučila oružje i dronove kosovskim snagama što mnogi vide kao jasnu poruku Beogradu i pokušaj Ankare da proširi svoj uticaj na Balkanu. I dok Erdogan govori o "strateškom partnerstvu" i "bezbednosti prijatelja" Beograd upozorava da je time ugrožen mir na Kosovu, a Zapad poručuje da podržava stabilnost, svako sa svojom verzijom istine. Istovremeno, Sjedinjene Države uvode sankcije kompaniji NIS, čime udaraju direktno u energetski sektor Srbije. Dok jedni to vide kao političku poruku Moskvi, drugi upozoravaju da se Srbija sve više nalazi između dve vatre ekonomskih interesa Istoka i političkih zahteva Zapada.

Na Kosmetu, tkz Skupština u Prištini izabrala je Nenada Rašića, predsednika stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista, uz burne reakcije i optužbe da se sistematski briše političko prisustvo Srba. Beograd poručuje da je u pitanju institucionalno nasilje, dok Kurti tvrdi da sprovodi „demokratske procese“.



Da li Turska vojno učvršćuje uticaj na Balkanu uz prećutnu podršku Zapada?

Šta zapravo znače američke sankcije NIS-u – pritisak, poruka ili upozorenje?

I da li događaji na Kosovu pokazuju da se srpski narod polako izbacuje iz političke igre?

gosti "Usijanja":

Rajko Petrović, Institut za evropske studije

Vladimir Vuletić, sociolog

Aleksandar Gajović, novinar