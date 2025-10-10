Slušaj vest

U kasarni „Banjica“ u Beogradu danas je održana vojna svečanost povodom Dana 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, koji se obeležava u spomen na 12. oktobar 1992. godine kada je formirana ova jedinica.

Povodom praznika, upriličeni su defile jedinica brigade i prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme, prezentovani su dometi u izgradnji operativnih sposobnosti i uručene nagrade najistaknutijim pojedincima. Položeni su i venci na spomen-obeležje u kasarni kojim ova jedinica čuva uspomenu na poginule u NATO agresiji 1999. godine.

Foto: Goran Stankovic

U osvrtu na postignute rezultate u godini za nama, istaknuti su profesionalizam i stručnost pripadnika brigade i nastavak opremanja najsavremenijim radarima, kao i uvođenje u upotrebu novog sistema za obradu i prikazivanje vazdušne situacije i automatsko upravljanje, čime su ispunjeni najviši standardi u realizaciji zadataka kontrole vazdušnog prostora Republike Srbije.