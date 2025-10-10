Slušaj vest

U kasarni „Banjica“ u Beogradu danas je održana vojna svečanost povodom Dana 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, koji se obeležava u spomen na 12. oktobar 1992. godine kada je formirana ova jedinica.

Povodom praznika, upriličeni su defile jedinica brigade i prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme, prezentovani su dometi u izgradnji operativnih sposobnosti i uručene nagrade najistaknutijim pojedincima. Položeni su i venci na spomen-obeležje u kasarni kojim ova jedinica čuva uspomenu na poginule u NATO agresiji 1999. godine.

gst_1140_1760107042.jpg
Foto: Goran Stankovic

U osvrtu na postignute rezultate u godini za nama, istaknuti su profesionalizam i stručnost pripadnika brigade i nastavak opremanja najsavremenijim radarima, kao i uvođenje u upotrebu novog sistema za obradu i prikazivanje vazdušne situacije i automatsko upravljanje, čime su ispunjeni najviši standardi u realizaciji zadataka kontrole vazdušnog prostora Republike Srbije.

Svečanosti su prisustvovali komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić, predstavnici jedinica Vojske Srbije, organa lokalne samouprave i institucija sa kojima brigada sarađuje i drugi brojni gosti.

Ne propustiteDruštvoTaktička obuka u izviđačkim jedinicama Kopnene vojske: Realizovana u okolini Vranja (FOTO)
01_obuka_izvidjaca_cetvrte_briagde_kov_3_1759934792.jpg
DruštvoHeroji tradicije, snaga budućnosti: Vojska Srbije obeležila Dan Treće brigade i Trećeg centra za obuku (FOTO)
dan_treceg_centra_za_obuku_3_1759843547.jpg
HronikaPRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE POTVRĐENO 12 GODINA ZATVORA: Pijan pregazio automobil u kome su stradali Danijel, njegovo troje dece i komšinica
NEsreca, usce.jpg
DruštvoNAČELNIK GENERALŠTABA MOJSILOVIĆ Sastanak sa komandantom Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja (FOTO)
mj0_9512_1759401517.jpg