Nastavlja se tipično oktobarsko vreme. Prvi dan vikenda doneće Srbiji umereno do pretežno oblačno vreme, dok će kiša padati uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim delovima. Ne očekuju se obilnije padavine i kiša će biti uglavnom slabog intenziteta.

Na severu Srbije i u Beogradu biće suvo.

Drugog dana vikenda očekuje se sunčanije, a biće i malo toplije.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 15 do 20 stepeni, a nedelja će biti topliji od subote.

Minimalne jutarnje temperature kretaće se od 7 do 13 stepeni.

Tokom vikenda se očekuje vetrovito.

Duvaće severozapadni vetar, koji će u subotu biti umeren do jak, povremeno i veoma jak sa udarima preko 50 km/h.