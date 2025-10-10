Prema najavi RHMZ, prvi dan vikenda donosi umereno do pretežno oblačno vreme u Srbiji, uz slabiju kišu u zapadnim, centralnim i južnim delovima. Na severu i u Beogradu suvo. Nedelja toplija i sunčanija, maksimalne temperature od 15 do 20°C, uz povremeno jak severozapadni vetar.
Pred nama kišan i vetrovit vikend! Najnovija vremenska prognoza: Pljuskovi se očekuju u ovim delovima Srbije - poznato da li će biti padavina i u Beogradu
Nastavlja se tipično oktobarsko vreme. Prvi dan vikenda doneće Srbiji umereno do pretežno oblačno vreme, dok će kiša padati uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim delovima. Ne očekuju se obilnije padavine i kiša će biti uglavnom slabog intenziteta.
Na severu Srbije i u Beogradu biće suvo.
Drugog dana vikenda očekuje se sunčanije, a biće i malo toplije.
Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 15 do 20 stepeni, a nedelja će biti topliji od subote.
Minimalne jutarnje temperature kretaće se od 7 do 13 stepeni.
Tokom vikenda se očekuje vetrovito.
Duvaće severozapadni vetar, koji će u subotu biti umeren do jak, povremeno i veoma jak sa udarima preko 50 km/h.
Kurir.rs/Telegraf
