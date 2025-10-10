Slušaj vest

Dve velike zlatne i tri zlatne medalje osvojili su proizvođači srpske rakije na prestižnom svetskom takmičenju Spirits Selection 2025 održanom u Meksiku!

U konkurenciji više od 2.000 najboljih destilata iz celog sveta, srpska destilerija Podrum Pevac ostvarila je istorijski uspeh i zasijala je punim sjajem na takmičenju koje okuplja najbolje degustatore, somelijere i enologe iz vise od 30 zemalja sveta.

Foto: Privatna arhiva

Senzacija

-Porodična destilerija iz Cvetojevca, u blizini Kragujevca, osvojila je čak pet medalja - dve Grand Gold medalje i tri Gold medalje, čime se svrstala medu najuspešnije proizvodače rakije u Evropi. Rakija kojom je ovaj podrum započeo svoju priču sada je postala svetsko otkrice. Žuta Dunja 2 Years osvojila je Grand Gold Medal i prestižnu titulu "Revelation Rakija - World Discovery", što znači da je od stotina pića iz celog sveta proglašena najvećim iznenađenjem i senzacijom takmičenja - saopštila je Turistička organizacija Kragujevca:

-Drugo Grand Gold priznanje osvojila je Travarica 2, jedinstvena kombinacija bilja i tradicionalnog destilata, ocenjena kao jedno od najautentičnijih i najuravnoteženijih pića u svojoj kategoriji. Zlatne medalje ove godine pripale su još trima rakijama iz ovog podruma.

Foto: Privatna arhiva

Na svetskoj mapi

-Ovo je ogroman uspeh ne samo za nas već i za Srbiju. Svaka boca koju proizvedemo nosi duh Sumadije, tradiciju naših predaka i ponos majstora destilacije istakao je Aleksandar Stanković, destiler.