Endokrinolog Jelica Bjekić Macut tokom jednog gostovanja istakla je da jednostavni hormonski testovi i spermogram mogu brzo otkriti probleme sa plodnošću, a pravovremena dijagnostika i promena životnih navika mogu značajno povećati šanse začeća. O svom dugogodišnjem putu do majčinstva govorila je Dragana Krstić iz Beograda koja je nakon tri pokušaja vantelesne oplodnje konačno ostvarila san o roditeljstvu.

Svaki šesti par u našoj zemlji suočava se sa problemom začeća. Premijer Đuro Macut najavio je nacionalni program o fertilitetu koji stimuliše ranu dijagnozu i prevenciju faktora rizika kako bi parovima omogućio da na vreme prepoznaju problem i ostvare upravo san o roditeljstvu.

Endokrinolog Jelica Bjekić Macut naglašava da je hormonsko stanje muškarca i žene ključno za uspešan proces začeća.

"Veoma je važno hormonsko stanje i muškarca i žene. Dijagnostika nije komplikovana i može se obaviti vrlo brzo - u jednom danu možemo prepoznati problem i započeti njegovo rešavanje", objasnila je Bjekić Macut.

Foto: Shutterstock

Faktori rizika koji utiču na plodnost

Prema njenim rečima, jednostavni testovi kao što su spermogram kod muškaraca i hormonski testovi kod žena mogu otkriti disbalanse i omogućiti pravovremenu intervenciju.

"Spermogram kod muškaraca može otkriti stanje plodnosti, dok kod žena hormonski testovi mogu odmah prikazati disbalans hormona. Mladi ljudi, posebno žene od 25. godine, treba da obave ove testove, kako bi na vreme prepoznali eventualne probleme kao što je rana ovarijalna insuficijencija," rekla je Bjekić Macut.

Šta najčešće utiče na plodnost

Nacionalni program će uključivati edukaciju i savete o faktorima rizika koji utiču na plodnost.

"Gojaznost, pušenje i alkohol negativno utiču na spermogram kod muškaraca, dok kod žena gojaznost smanjuje sposobnost začeća. Insulinska rezistencija, predijabetes i drugi endokrini poremećaji takođe utiču na plodnost," rekla je Bjekić Macut i dodala

"Smanjenjem telesne mase, žene mogu poboljšati svoju plodnost. Na primer, smanjenje body mass indexa (BMI) za jedinicu može poboljšati fertilitet za 13%. Gojaznost je ozbiljan faktor rizika za plodnost i kod muškaraca i kod žena," zaključila je Bjekić Macut.

U slučaju bračnog steriliteta, koji se definiše kao neuspeh para da ostane u drugom stanju nakon godinu dana pokušaja, neophodno je započeti dijagnostiku.

"Prevencija i dijagnostika su danas vrlo dostupni, posebno za mlade žene koje imaju poremećaj ciklusa, problema sa kosom ili gojaznost. Jednostavni hormonski testovi od drugog do petog dana ciklusa, kao i progesteronski testovi od 21. do 24. dana, mogu pomoći u identifikaciji problema i olakšati proces začeća", rekla je.

Foto: Shutterstock

Dragana se godinama borila za roditeljstvo

Slične izazove proživela je i Dragana Krstić iz Beograda, koja je nakon dugogodišnje borbe i tri pokušaja vantelesne oplodnje konačno ostvarila san o roditeljstvu.

"Informacije su bile ograničene, a država manje podržavala lečenje. Sve je bilo nepoznato i svaki korak je bio veliki izazov", priseća se Dragana.

Ističe da je period bez deteta neizmerno bolan i frustrirajući.

"Ne možete to kontrolisati kao druge stvari u životu, kockice se ne poklapaju kako želite. Medicina je ključna jer bez nje mnogi ne bi postali roditelji",dodaje ona.

Dragana je prošla kroz brojna medicinska ispitivanja, uključujući probleme sa jajovodima i infekciju bakterijom, kao i neprepoznatu endometriozu.

"Dijagnostika je danas mnogo preciznija zahvaljujući ultrazvuku i histeroskopiji", objašnjava.

Aktivna u Udruženju „Šansa za roditeljstvo“, Dragana podržava druge parove i pomaže im da bolje razumeju i prihvate izazove neplodnosti.

"Sada imamo mnogo više informacija, koje dolaze i od lekara i od pacijenata. To nam pomaže da pružimo pravu podršku", zaključuje Dragana Krstić.

Foto: Profimedia

Ova stvar je Dragani bila najteža

Dragana je i ranije istakla da joj tokom perioda kada je pokušavala da ostane u drugom stanju mnogo toga bilo teško, ali da joj je definitivno bilo najteže to što nije znala da li će ikada da postane mama.

- To me je najviše mučilo. U tim trenucima, kada mi takve misli prolaze kroz glavu, stvarno mi je bila potrebna trostruka, četvorostruka podrška svih ljudi koje sam imala oko sebe svih tih godina - priča Dragana.

Dodaje da su joj posebno teški bili trenuci kada bi dobila negativnu "betu", ali i kada bi oko sebe viđala žene koje postaju majke.

- Nije to ljubomora, nego "kada ću ja?". Mislim, to je bila emocija koja se provlačila sve te godine vrlo često i bilo mi je teško - nastavlja i dodaje:

- Naravno da kasnije kada sam ja postala mama shvatila sam da je prosto to jedan normalan put i da se to dešava. I da, mislim, jednostavno to što sam ja osećala, osećaju sada mnoge žene, jer prosto teško je kada ti ne možeš da budeš mama onda kada to želiš. To nije ono naučiću, položiću ispit, pao sam pa ću ponovo - dodaje ona.

Na kraju je zaključila da mnogo toga bude teško, ali da parovi ne treba da odustaju.