AMSS: Dobri uslovi za vožnju, bez zadržavanja na granicama
Umeren intenzitet saobraćaja i još uvek prijatne dnevne temperature uz uglavnom suve kolovoze i dobru vidljivost i danas će vozačima olakšavati vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Magla u jutarnjim časovima može nakratko smanjivati vidljivost na deonicama pored reka i u kotlinama, kažu iz AMSS.
Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama.
