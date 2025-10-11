Društvo
Srbija između Istoka i Zapada, šta čeka našu ekonomiju? - današnji Puls Srbije vikend od 12.10
Slušaj vest
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Srbija između Istoka i Zapada, šta čeka našu ekonomiju?
• Ubistva, hapšenja, tišina - region bruji, Podgorica se pravi da spava, ko vlada Crnom Gorom, narod ili podzemlje?
• Zašto Balkan ne zna za prijateljske utakmice, već samo za ratove u dresovima?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.