U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Srbija između Istoka i Zapada, šta čeka našu ekonomiju?

• Ubistva, hapšenja, tišina - region bruji, Podgorica se pravi da spava, ko vlada Crnom Gorom, narod ili podzemlje?

• Zašto Balkan ne zna za prijateljske utakmice, već samo za ratove u dresovima?