Hrvatska će od sutra, 12. oktobra, uvesti novi sistem kontrole na graničnim prelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo da izazove gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, prenose danas hrvatski mediji.

Reč je o početku rada Sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji digitalno beleži podatke o ulasku i izlasku državljana takozvanih trećih zemalja i zamenjuje dosadašnje ručno stavljanje pečata na pasoše, prenela je hrvatska agencija.

Sistem EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dozvoljeno vreme boravka i prikuplja biometrijske podatke kao što su fotografija lica i otisci četiri prsta desne ruke.

Deca mlađa od 12 godina izuzeta su od uzimanja otisaka prstiju.

Novi sistem prikuplja podatke, fotografiju lica i otiske četiri prsta desne ruke Foto: Nebojsa Mandic

Prilikom sledećih dolazaka identitet se potvrđuje upoređivanjem postojeće fotografije iz sistema sa slikom s putne isprave, čime se ubrzava kontrola, istakli su u hrvatskom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Novi sistem dostupan četiri sata dnevno

Sistem će se primenjivati na svim međunarodnim graničnim prelazima, uključujući one koji su privremeno određeni za međunarodni saobraćaj prema sporazumu sa BiH, Srbija danas prenosi pisanje Tanjuga.

U početku će registracija u EES biti dostupna minimalno četiri sata dnevno, da bi se postepeno tokom šest meseci produžavala do 24-satne primene.

Putnicima iz trećih zemalja biće namenjene posebne EES trake, ali u vreme većih gužvi sistem će raditi na svim trakama.

Uz EES, Hrvatska uvodi i Nacionalni program olakšica (NPO) za putnike iz trećih zemalja koji često prelaze granicu, a ne predstavljaju bezbednosni rizik, navodi agencija.

Kako izgleda postupak ulaska u Evropsku uniju Foto: Printscreen

Učesnici u programu NPO moći će da prolaze granicu brže jer se pri ponovnim ulascima neće vršiti novo biometrijsko snimanje, pošto će sistem fotografiju s putne isprave upoređivati s onom koja je već pohranjena u EES-u.

Kako izgleda postupak

Na aerodromima u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci biće dostupni i EES kiosci namenjeni putnicima koji prvi put ulaze u šengenski prostor i još nemaju kreiran EES dosje.

Postupak uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka prstiju i popunjavanje kratkog upitnika, uz podršku na 15 jezika.

Postupak uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka prstiju i popunjavanje kratkog upitnika Foto: Printscreen

Uvođenje EES-a će verovatno da produži trajanje kontrole na putnim prelazima, posebno za putnike koji prvi put ulaze u sistem i moraju da izađu iz vozila radi pravljenja EES dosjea i provere identiteta,navodi hrvatska agencija.