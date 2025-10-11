Slušaj vest

Milan Mirković, nekadašnji pripadnik Posebne jedinice policije, bio je na prvoj liniji rata. Sa saborcima branio je narod i državu tamo gde niko drugi nije smeo.

Posebne jedinice policije, heroji bez imena u mnogim knjigama, koji su od 1991. do 1999. godine branili Srbe na prostorima Bosne, Republike Srpske Krajine i Kosova i Metohije. Njihova borba nije bila samo vojna, oni su štitili živote civila koji su se našli na udaru zločina. Na KiM su bili prvi koji su reagovali kada su se terorističke akcije UČK okretale protiv nevinih, kada su svetinje poput Pećke Patrijaršije bile cilj napada u pokušajima uništenja.

Njihova hrabrost i odanost čuvali su ne samo teritoriju, već i srpski identitet. Emisija "Neispričano" otvarila je priču o ljudima čija hrabrost često ostaje nevidljiva, ali dela odjekuju kroz istoriju.

Milan Mirković iz Udruženja Veterana Posebnih jedinica policije bio je gost Kurir televizije. Ceo život je posvetio službi u ovim jedinicama. Danas je član Udruženja veterana.

Milan Mirković Foto: Kurir Televizija

Osnivanje posebne jedinice

Godine 1972. formirane su specijalne jedinice koje su imale za cilj borbu protiv terorizma:

- Pripadnici posebnih jedinica policije su slati u vojne kasarne za obučavanje rukovanja diverzantskim i drugim oružjem koje nije imala policija, jer policija štiti javni red i mir. Upravo je zbog toga i osnovana Posebna jedinica milicije, da bi se aktivno suprotstavila borbi protiv terorizma. U ovom slučaju pretila je opasnost od kontrarevolucije. Već 1981. godine imate na Kosovu i Metohiji pobunu šiptarskih kontrarevolucionara i zbog toga upravo dolazi do formiranja naše jedinice, odnosno posebne jedinice milicije i posebnih jedinica policije. Pre toga je bilo ZOM, združeni odredi milicije. Pričamo o 1972. godini, upad u terorističke grupe, hrvatske terorističke grupe. Čuvena operacija Raduša, gde je jedna teroristička grupa od 20 ljudi upala na teritoriju tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sa namerom da podigne ustanak - kaže Mirković i dodaje:

- Ali su im, u stvari, ciljevi bili i civili, pošto je dosta civila stradalo u tim njihovim oružanim akcijama, gde su stradali i određeni pripadnici vojske i policije. Tada se došlo do zaključka da treba da se reorganizuju i vojne i policijske jedinice i da se formiraju ozbiljne jedinice, pri vojnoj policiji, koje će se baviti borbom protiv terorizma. To su protivterorističke jedinice koje su kasnije osnovane, a u policiji je osnovana specijalna antiteroristička jedinica.Imali smo saveznu i republičku službu. Sva tadašnja ministarstva unutrašnjih poslova u republikama su imala svoje odrede i jedinice SAJ-a, a po potrebi su delovale jedinstveno, postojao je i taj savezni SAJ. I oni su slati na obuku čak i u inostranstvo da bi mogli da savladaju određene veštine koje do tada nisu rađene. Raduša je bila jedna pokazna tačka šta nam sve fali u tom određenom sistemu.

1/5 Vidi galeriju Specijalne jedinice za borbu protiv terorizma Foto: Kurir Televizija

Pokušaj da Kosovo dobije status republike

Mitrović je govorio o građanskom ratu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a zatim i o ratu na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.

- Ono što se tada nazivalo kontrarevolucijom, zapravo je bio pokušaj da Kosovo dobije status republike, kako bi imalo pravo na otcepljenje - jer je u Ustavu stajalo da sve federalne jedinice imaju pravo na samoopredeljenje do otcepljenja, odnosno dobrovoljnog izlaska iz Federacije. To su, u stvari, bili sami počeci. Oni su tada tražili pravo da od autonomne pokrajine koja je dodatno ojačana Ustavom iz 1974. godine, postanu faktički država u državi.

Bosna i Hercegovina

Godine 1992, nakon otcepljenja Bosne i Hercegovine i početka rata na njenoj teritoriji, formiraju su jedinice u kojima je između ostalog bio i Mirković, u posebnim jedinicama policije koje su delovale na prostoru Bosne i Hercegovine:

- Zašto je 1992. godina značajna? Zato što je tada donet zakon, odnosno odluka da se preventivno deluje u Bosni i Hercegovini i sklopljen je sporazum sa Republikom Srpskom Krajinom radi zaštite teritorije Republike Srpske Krajine. „Kuća se ne brani iz prozora, kuća se brani iz dvorišta.“ Najbolja odbrana kuće je ona iz dvorišta. Iz prozora nemaš šansu da je odbraniš - govorio je jedan od naših komandanata, komandant 35. odreda - kaže Mirković i dodaje:

- Ono što je bilo veoma bitno jeste da su akcije počele iz pravca Bosne i Hercegovine. Armija Bosne i Hercegovine je upadala na teritoriju Republike Srbije. Užički korpus je tu bio najugroženiji. U to vreme je, recimo, kapetan prve klase bio je general Diković, koji je bio najkasniji načelnik generalštaba. On je vodio taj granični bataljon, gde mu u pomoć pristižu posebne jedinice policije koji je formiran sa zadatkom: da jednostavno štiti taj državni deo, državnu granicu.

Milan Mirković Foto: Kurir Televizija

Sastav policijske brigade

U Republici Srpskoj Krajini se čuvao javni red i mir. Pojedini pripadnici su čuvali granični deo i aktivno učestvovali u pomoći:

- U sastavu Vojske Republike Srpske Krajine postojala je jurišna brigada, tzv. policijska i ta pomoć je bila dragocena. Bilo je i dobrovoljaca koji su dobrovoljno išli, ali ovde su bili izrazito isključivo profesionalci. Izuzetak su činili momci koji su dolazili iz školskog centra u Sremskoj Kamenici, oni su ulazili u jedinicu zato što su bili već školovani policajci četiri godine, pa su neki od njih sa 19 godina ušli u sastav posebnih jedinica policije - kaže Mirković i dodaje:

- Tako da je ta struktura starosna bila od 19 do 35-36 godina koliko je od prilike imao najstariji pripadnik jedinice. Jednostavno su se vodile aktivne borbe. Pored posebnih jedinica policije bile su prisutne i druge specijalne jedinice. Jednostavno je to moralo da se na neki način spreči. I sprečeno je, tako da su oni povukli u enklave u Srebrnicu, u Bratunac i ti zločini koji su u početku bili, to je 1992. i 1993. godina, veliki, su sprečeni.

