U nedelju će na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim krajevima pretežno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Sledeće sedmice promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima, dok će u petak (17. oktobra) krajem dana na jugozapadu, a u subotu i u centralnim, južnim i istočnim krajevima doći do jačeg naoblačenja s kišom i lokalnim pljuskovima. Početkom sedmice najviša temperatura od 17 do 20 stepeni, od utorka svežije, a u drugoj polovini sedmice i uz hladna jutra.

Od sredine nedelje počinje hladnije vreme Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju prognozu za naredne dane u kojoj navodi da će biti uglavnom suvo, vetrovito sa temperaturama malo ispod proseka.

- Sredinom sledeće nedelje samo ponegde slabe padavine, ali uz dalje zahlađenje. Relativno hladno vreme bi ostalo sve do 21. oktobra kada bi trebalo biti uslova za otopljenje, ali je još neizvesno koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi zapravo trajalo. Narednih dana dominatnu ulogu na vreme kod nas vršiće polje anticiklona sa jezrgrom nad Velikom Britanijom čiji će se ogranak preko Alpa pružati ka nama. U isto vreme severnije i istočnije od nas prodiraće relativno hladan vazduh. Kao posledica toga sve do utorka sledeće nedelje uglavnom suvo, ali uz dosta oblaka i povremeno pojačan, severozapadni vetar. Minimumi će se uglavnom kretati od tri do 10 stepeni Celzijusa, a maksimumi od 12 do 18, što je malo ispod proseka za ovaj deo godine - napisao je Čubrilo i dodao:

Marko Čubrilo najavljuje dolazak hladnog jesenjeg vremena Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Hladno vreme naredne sedmice

- Sredinom sledeće nedelje preko nas će se premestiti dodatna količina hladnog, ali relativno suvo vazduha te će uz pojavu slabe kiše (snega preko 900 metara nadmorske visine) vetar okrenuti na severoistočni smer uz dalje zahlađenje. U narednu sredu maksimumi od četiri do 12 stepeni Celzijusa.

Prema njegovoj najavi u drugom delu sledeće nedelje suvo uz hladna jutra koja bi u većem delu regiona mogla doneti prve mrazeve.

Počinju prvi jutarnji mrazevi Foto: RINA

- Tokom dana vedro, ali prohladno uz maksimume od pet do 14 stepeni Celzijusa. Opcija otopljenja posle 21. oktobra je i dalje aktuelna, ali je vrlo upitno koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi zaista dugo potrajalo jer su trenutno opcija otopljenja i novog jakog zahađenja posle 25. oktobra na clusteru ECMWF-a gotovo izjednačene. Narednih dana pretežno suvo, ali prohladno vreme uz dosta oblaka. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Sneg krajem novembra i u nižim predelima?

Sneg i u nižim predelima u Srbii pašće krajem novembra Foto: Kurir Televizija