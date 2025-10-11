"Kroz Nacionalnu kampanju o fertilitetu pružićemo podršku parovima koji se bore sa problemima začeća" Oglasila se ministarka Žarić Kovačević
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević obratila se danas na događaju posvećenom građanima koji se suočavaju sa izazovima neplodnosti, kao i stručnjacima, organizacijama i kompanijama koje ih podržavaju na putu ka roditeljstvu.
Žarić Kovačević je istakla da jeborba sa sterilitetom teška, iscrpljujuća i dugotrajna, kako fizički, tako i emotivno i finansijski, navodeći da je velika odgovornost države da obezbedi institucionalnu, zakonsku i finansijsku podršku svima koji žele da postanu roditelji.
- Upravo na tim osnovama, pokrećemo Nacionalnu kampanju o fertilitetu, čiji je cilj da pruži podršku parovima koji se suočavaju sa problemima začeća i podstakne veću brigu o reproduktivnom zdravlju u našoj zemlji. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju će aktivno raditi u sprovođenju kampanje, potvrđujući značaj fertiliteta i posvećenost Vlade Srbije porodicama i boljem demografskom stanju u zemlji - poručila je Žarić Kovačević zahvalivši se predsedniku Vlade prof. dr. Đuri Macutu što će učestvovati u ovom, kako je rekla, važnom poduhvatu i na taj način dati dodatnu snagu i kredibilitet ovom programu.
- Demografska slika Srbije nas obavezuje da se pokrenemo, angažujemo i delujemo. Događaji poput ovog pokazuju da postoji mreža solidarnosti, saradnje i stručnosti, i da država u toj mreži treba i mora da bude oslonac i saveznik. Bez zajedničkog zalaganja, bez saradnje lekara, udruženja, lokalnih samouprava, medija i društva u celini, nema ni rezultata - rekla je Žarić Kovačević na sedmom međunarodnom festivalu potpomognute oplodnje, u organizaciji udruženja „Šansa za roditeljstvo“.
Ministarka je podsetila da je Srbija poslednjih godina načinila značajne korake u podršci lečenju neplodnosti, te da su prava na državno finansiranu vantelesnu oplodnju znatno proširena i da je, između ostalog, podignuta starosna granica na 45 godina i omogućen neograničen broj pokušaja VTO za prvo dete, dok je uvedeno i pravo na vantelesnu oplodnju za drugo dete.
Dodala je da se postupak biomedicinski potpomognute oplodnje obavlja u sedam državnih i šesnaest privatnih ustanova sa kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje ima zaključen ugovor.