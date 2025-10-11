Slušaj vest

Iako je svakodnevno angažovana na važnim državnim poslovima, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, pokazala je da uvek pronađe vreme za jednostavne, svakodnevne i porodične trenutke.

U opuštenoj atmosferi, uz osmeh i druženje sa porodicom, ministarka je još jednom otkrila da joj kućni poslovi nisu strani.

Sada je kod kuće zasukla rukave, naložila vatru, ispekla paprike i napravila domaći ajvar, koji zahteva vreme, trud i ljubav, ali se sve isplati kada se na stolu nađe tegla punog domaćeg ukusa.

"Snimak je amaterski, ali je ajvar vrhunski. Paprike iz Leskovac, a i receptura", napisala je ministarka uz video snimak koji je objavila na Instagramu.