Slušaj vest

Jedna objava na društvenoj mreži X ponovo je zapalila staru raspravu koja nikako da dobije konačan odgovor - koliko novca je u redu ostaviti konobaru kao bakšiš? Korisnik je u objavi naveo da ostavljanje 20 ili 30 dinara nije znak pažnje, već sramota. To je bilo dovoljno da se lavina komentara pokrene, sa mišljenjima koja se, kao i uvek, kreću od jednog do drugog ekstrema.

S jedne strane, postoje oni koji smatraju da se konobari za svoj posao već uredno plaćaju i da nema nikakve potrebe dodatno ih nagrađivati. "Niko meni ne daje bakšiš na kasi u prodavnici", česta je argumentacija onih koji praktikuju ništa. Za njih je bakšiš zastareo običaj koji je ušao u naviku bez stvarnog razloga, a u nekim slučajevima, smatraju, može se doživeti i kao potcenjivanje.

Na drugom kraju spektra su gosti koji smatraju da je ostavljanje bakšiša nepisano pravilo dobrog ponašanja. Oni se vode pravilom određenog procenta obično između pet i 10 odsto od ukupnog računa, u zavisnosti od usluge.

Ostavljanje 20 ili 30 dinara bakšiša je sramota smatraju neki ljudi Foto: Shutterstock

Bakšiš nije obavezan, ali se očekuje

Iako je u svetu bakšiš gotovo zakonska norma u ugostiteljstvu (posebno u SAD), u Srbiji to pitanje i dalje ostaje u sivoj zoni, nije obavezno, ali se uglavnom očekuje. I upravo zato su male sume, poput 20 ili 30 dinara, često povod za kritike. Da li je to uvreda ili jednostavno ono što gost može u tom trenutku da izdvoji?

Istina je verovatno negde između. Bakšiš nije obaveza, ali jeste znak kulture i poštovanja prema tuđem radu. Ako je usluga bila korektna, a posebno ako je bila iznad očekivanja, uvek je u redu ostaviti makar simboličnu zahvalnost. Ali simbolično, u ovom kontekstu, ne znači 20 dinara jer, u vremenu kada je kafa 200, a pivo i preko 300 dinara, ostavljanje desetine tog iznosa više liči na poruku nego na gest.

Potrebno je ostaviti bar 10 odsto od iznosa računa Foto: Shutterstock

Idealan iznos je deset odsto od računa

Dakle, koliko ostaviti? Idealno je pratiti pravilo 10 odsto od računa. Ako ne možete ili ne želite u redu je. Ali ako već ostavljate, neka to bude iz poštovanja, ne iz obaveze.

- Kad vam u restoranu konobar donese račun od 1.500 dinara za dva ručka, lepo je da ostavite bakšiš. Okej je i da ne ostavite bakšiš, to je naravno vaše pravo. Ali nemojte ostavljati 20 i 30 dinara, to je stvarno stvarno bezveze, samo se brukate - glasila je pomenuta objava na X-u koja je pokrenula lavinu komentara:

Ne podnosim ljude koji ne ostavljaju bakšiš, ali zašto da normalizujemo da nije normalno ostaviti 30 dinara - upitao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

Objava koja je pokrenula polemiku na mrežama Foto: X printsceen

Bolje išta nego ništa

- Da li može kod nas da se uveća plaćanje karticom za bakšiš? Preko je uobičajno, kod nas sam pre par godina poslednji put pitao, gledali me kao budalu. Shvatam da je neki pdv verovatno problematičan, ali da pitam da li je rešeno, retko nosim keš.

Neki su pitali i zašto onda ne ostavljamo bakšiš radnicima u ostalim sektorima.