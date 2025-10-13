Slušaj vest

Dok šetate boemskom četvrti možete naići na spomenik Đuri Jakšiću, koji je postavljen ispred kuće u kojoj je živeo. Ona danas predstavlja značajnu kulturnu instituciju u gradu.

Njegovo stvaralaštvo je često nastajalo u boemskom ambijentu skadarlijskih kafana „Tri šešira" i „Dva jelena".

Kako izgleda beogradska boemska četvrt Foto: Beograd.rs

Đura Jakšić je bio buntovnik i boem, baš kao i sama Skadarlija, što njegov spomenik čini simbolom slobode.

Na skadarlijskoj kaldrmi nalazi se i spomenik Tomi Zdravkoviću koji podseća na njegovu pesmu i život. Figura Tome Zdravkovića, predstavljena je u stojećem stavu, a u desnoj ruci pevač drži mikrofon. Njegove pesme se i danas slušaju i neizostavni su deo duha Skadarlije.

Skadarlija nije nije samo deo grada, ona je živa priča koju vredi otkriti.

