Ovako izgleda najpoznatija boemska četvrt: Ovo mesto nije samo centar prestonice nego živa priča koju vredi otkriti VIDEO, FOTO
Dok šetate boemskom četvrti možete naići na spomenik Đuri Jakšiću, koji je postavljen ispred kuće u kojoj je živeo. Ona danas predstavlja značajnu kulturnu instituciju u gradu.
Njegovo stvaralaštvo je često nastajalo u boemskom ambijentu skadarlijskih kafana „Tri šešira" i „Dva jelena".
Đura Jakšić je bio buntovnik i boem, baš kao i sama Skadarlija, što njegov spomenik čini simbolom slobode.
Na skadarlijskoj kaldrmi nalazi se i spomenik Tomi Zdravkoviću koji podseća na njegovu pesmu i život. Figura Tome Zdravkovića, predstavljena je u stojećem stavu, a u desnoj ruci pevač drži mikrofon. Njegove pesme se i danas slušaju i neizostavni su deo duha Skadarlije.
Skadarlija nije nije samo deo grada, ona je živa priča koju vredi otkriti.
Kurir.rs/ beograd.rs