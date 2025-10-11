Slušaj vest

Imala sam sedam godina. Bio je otac moje školske drugarice. Tog dana ponudio mi je da me poveze. Sela sam u auto. Dao mi je sok. Popila sam ga i... Mrak! Otvaram oči. U hladnoj i praznoj kući sam. Ležim na krevetu. Naga. Vrata se otvaraju i - pojavljuje se on!

Ovako za Kurir počinje svoju jezivu ispovest Dragana Krunić (40) iz Beograda, žena čije je detinjstvo obeleženo užasom kakav ljudski um teško može da pojmi. Kao dete, postala je plen monstruma koji ju je držao zatočenu punih 12 dana, u kući sa zazidanim prozorima, bez izlaza. Tukao ju je, ponižavao i nebrojeno puta seksualno zlostavljao.

To što je preživela prevazilazi scenarije najjezivijih horor filmova. Razlika je samo u tome što je monstrum bio stvaran.

- Bio je decembar, 1992. Kraj prvog polugodišta. Srela sam ga na ulici. Pitao je da me poveze. Pristala sam, bilo je hladno. Nisam imala nijedan razlog da sumnjam u njegove namere ili da ga se bojim. Bar sam tako mislila... Ali onda se desilo da sam se probudila u toj sobi. Tu je bio samo krevet i prazna kofa koja mi je postala toalet - priča ona.

Prozori - zazidani. Vrata - zaključana. Tamnica za malo dete.

- Kad sam ga videla, bila sam u šoku, a onda sam brzo shvatila da sam u opasnosti.

Bivši partner joj rasporio stomak Kao da pakao iz detinjstva nije bio dovoljan, sudbina joj je donela novi užas. U julu prošle godine, bivši partner joj je ispred stana rasporio stomak, a o tom slučaju su pisali svi mediji.

- Odao se alkoholu. Više puta me je tukao, a nakon što sam ga ostavila, pojavio se na vratima stana i prerezao mi je utrobu. Ušivali su mi jetru, creva, pankreas i plućnu maramicu - priča ona.

Njen bivši partner uhapšen je iste večeri na Novom Beogradu.

Dragana kaže da je tu kuću iznajmio i pripremio za dovođenje. Dolazio je tamo posle posla. Ućutkivao ju je batinama.

- Što sam bila poslušnija, to sam manje dobijala batine, ali bi seksualno zlostavljanje bilo gore. Kad bih mu pružala otpor, nemilosrdno me je tukao. Jednom sam, sećam se, sedela u ćošku kreveta. Bila sam pokrivena nekim ćebetom. Rekla sam mu nešto što mu se nije svidelo i on je zamahnuo šrafcigerom da me ubode. Raširila sam noge i šrafciger je zabo u ćebe. Tada sam znala da je spreman da me ubije, a da me je ubio i negde zakopao, niko nikad ne bi saznao šta je sa mnom.

Za sedmogodišnje dete vreme je stalo. Plašila se da bude sama u tom mraku. Plašila se tišine. Plašila se i svakog zvuka. A najviše se plašila trenutka kada će on doći.

Mislila je na majku. Molila je Boga da je ponovo vidi. Mislila je na porodicu, školu, svoje drugare, bilo šta što bi joj pomoglo da skrene misli.

U međuvremenu, policija i porodica tragali su za njom, ali to je bila era fiksnih telefona. Nije bilo kamera, interneta, društvenih mreža - bilo je kao tražiti senku u mraku.

- Vrata sobe u kojoj sam boravila su bila uvek zaključana. Kada bi me vodio u kupatilo da se okupam, vezivao bi me i sedeo pored kade dok ne završim, a onda me vezanu vraćao nazad. Međutim, jednog dana je došao toliko pijan da nije mogao da otključa sobu. Razvalio je vrata. Ali sutradan, kada sam videla da su vrata i dalje razvaljena, kao da sam dobila krila.

Pomaže ženama žrtvama nasilja, želi da čuva decu i pse Danas se Dragana bori s posledicama. Zbog hematoma na mozgu ne može da radi u stalnom radnom odnosu, ali ipak ne odustaje.

- Radim povremeno neke honorarne poslove kako bih imala da platim lekove za koje mi je mesečno potrebno oko 58.000 dinara. Najviše bih volela kada bih mogla da povremeno čuvam decu ili pse. Ono što mi daje snagu jeste pomoć drugima. Osnovala sam Fejsbuk stranicu "Stop nasilju nad ženama". Pomažem, savetujem, bodrim. Volela bih da jednog dana osnujem organizaciju. Možda je baš to moja misija - da sve ono što je meni oduzeto, pretvorim u snagu za druge.

Pronašla je odeću, obukla se i kroz mali prozor kupatila uspela da se provuče napolje. Istrčala je na ulicu, zaustavila taksi.

- Kad me je majka ugledala na vratima, onesvestila se - priseća se Dragana.

O svemu što joj se desilo dugo nikom nije mogla da priča. Čak ni mami. A onda je uz pomoć školskog psihologa smogla snage i prijavila ga.Osuđen je na sedam godina zatvora zbog silovanja i otmice i godinu dana zbog nelegalnog posedovanja oružja. Odslužio je samo tri.

U međuvremenu, Dragana se s porodicom odselila.

- Kasnije sam saznala da je ranije bio optužen za silovanje snaje. Umro je pre 10 godina. Kazna je stigla prekasno...

Sada je, kaže, dobro iako je deo nje pukao.

- Nikada neću moći da postanem majka. Pokušala sam i vantelesnu oplodnju, ali je materica, nakon svega što sam preživela, potpuno pomerena u levu stranu i ništa nije pomoglo. Ipak, ne predajem se. Verujem da me je Bog sačuvao s razlogom - govori Dragana drhtavim glasom i dodaje da niko ne zna šta nosi dan, a šta noć.