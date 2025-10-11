Slušaj vest

U Beogradu se danas održava 26. Rolerijada Plus na dobro poznatom potezu od Londona do Trga Republike.

Od 2019. godine u mnogome je promenjen koncept rollerijade koja sada nosi naziv Rolerijada Plus. Zbog toga što osim na rolerima, deca se sada mogu takmičiti i u vožnji na trotinetima, ali i u malim biciklama.

Foto: Kurir Televizija

Uživo sa rolerijade javio se novinar Milan Mitić koji je preneo atmosferu:

- Ja se nalazim na Terazijama, ovde je atmosfera uzavrela, mnogo je dece, mnogo je roditelja i već su krenule neke trke. Svečano otvaranje organizovano je od 10.45 na bini kod Palate Albanije, a prve trke krenule su već u 11.30. U pitanju je masovna trka, dece od 7 do 12 godina, start je bio ovde na Terazijama. Nakon toga organizovane su trkice po zonama za decu od dve do sedam godina - kaže Mitić i dodaje:

- Nakon toga poligon spretnosti i zabavni park. Takođe su organizovane i igre u rekreativnim zonama na kojima učestvuju vaspitači sa decom i roditeljima. Takođe, organizovan je i zabavni dodatni program na tri bine. Program za decu na bini na Trgu Republike, bina kod Palate Albanije i bina na Andrićevom vencu.

Stotine učesnika na 26. Rolerijadi plus! Tradicionalna manifestacija održala se u srcu grada Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs