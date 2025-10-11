Slušaj vest

U Beogradu se danas održava 26. Rolerijada Plus na dobro poznatom potezu od Londona do Trga Republike. 

Od 2019. godine u mnogome je promenjen koncept rollerijade koja sada nosi naziv Rolerijada Plus. Zbog toga što osim na rolerima, deca se sada mogu takmičiti i u vožnji na trotinetima, ali i u malim biciklama.

Milan Mitić
Foto: Kurir Televizija

Uživo sa rolerijade javio se novinar Milan Mitić koji je preneo atmosferu:

- Ja se nalazim na Terazijama, ovde je atmosfera uzavrela, mnogo je dece, mnogo je roditelja i već su krenule neke trke. Svečano otvaranje organizovano je od 10.45 na bini kod Palate Albanije, a prve trke krenule su već u 11.30. U pitanju je masovna trka, dece od 7 do 12 godina, start je bio ovde na Terazijama. Nakon toga organizovane su trkice po zonama za decu od dve do sedam godina - kaže Mitić i dodaje:

- Nakon toga poligon spretnosti i zabavni park. Takođe su organizovane i igre u rekreativnim zonama na kojima učestvuju vaspitači sa decom i roditeljima. Takođe, organizovan je i zabavni dodatni program na tri bine. Program za decu na bini na Trgu Republike, bina kod Palate Albanije i bina na Andrićevom vencu. 

Stotine učesnika na 26. Rolerijadi plus! Tradicionalna manifestacija održala se u srcu grada Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradMENJA SE REŽIM RADA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA: Jedna linija se privremeno ukida
1213-zorana-jevtic.jpg
BeogradOPET SE ZATVARA CENTAR BEOGRADA: Danas od 8.30 do 17 bez saobraćaja od Beograđanke do Trga Republike! STAJU I TROLE
rolerijada-foto-ap-april-2014.jpg
StarsVODITELJKA U ŠESTOJ DECENI USNIMLJENA NA ROLERIMA U PREKRATKOM SORTSU! Nije je sramota: Nasred parka igra sa podignutim rukama, a majica uža ne može biti! VIDEO
Snežana Dakić vozi rolere
Društvo100 NA SAT NIZ AVALU, NA ROLERIMA! Miroslav je napravio najluđi snimak! Ne pokušavajte ovo NI U LUDILU! (VIDEO)
roleri.jpg

OVO JE TAJNA NJENOG USPEHA! Jovana Jeremić NA ROLERIMA uletela u zgradu televizije, kolege zatečene: Šta radiš, crna ženo?! VIDEO Izvor: Instagram