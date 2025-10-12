Povodom Miholjdana, uz vaš omiljeni dnevni list Kurir, dobijate izuzetan poklon – ikonu Svetog Kirijaka u zlatotisku sa molitvom.

Sveti Kirijak je hrišćanski svetitelj poznat po svojoj snazi vere i posvećenosti Bogu, a Miholjdan, praznik posvećen ovom svetitelju, simbolizuje kraj letnjeg i početak jesenjeg perioda. Ova ikona, izrađena sa pažnjom i u zlatotisku, idealna je za vašu kućnu ikonu, da donese mir i blagoslov vašem domu.