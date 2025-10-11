Od 16. do 26. oktobra, u organizaciji MONDO portala i uz podršku Aik Leasing, Galerija Automobila Srbije 2025 postaje epicentar automobilskog sveta! Više od 80 prestižnih modela poslednje generacije, od klasičnih benzinaca i dizelaša, preko hibrida, pa sve do futurističkih električnih vozila, čeka sve koji žele da iskuse strast, brzinu i tehnologiju na jednom mestu.

Ovo nije obična izložba – ovo je festival na četiri i dva točka, gde se luksuz, dizajn i inovacija spajaju u spektakl za sva čula. Bilo da vas pokreće adrenalin brzine, fascinira besprekorno oblikovani dizajn ili inspiriše ekološka vizija budućnosti, ovde ćete pronaći automobil iz snova i doživeti ga iz prve ruke.

Test vožnje, premijere i ekskluzivne ponude

Jedan od najuzbudljivijih trenutaka manifestacije su test vožnje – sednite za volan, osetite snagu, udobnost i performanse najnovijih modela i doživite ih kao profesionalac. Pored toga, manifestacija donosi premijere novih automobila, specijalne ponude izlagača i niz iznenađenja koja će oduševiti sve generacije.

Raskošni modeli svetskih brendova – Mercedes, BMW, Maserati, Toyota, Jeep, Honda, Peugeot, Kia, Seres, Fiat, Lynk&Co, Škoda, Ford, Hyundai, BYD, Renault, Mazda, Chery, Mini, Volvo, Opel, Dacia, Ineos, Geely, MG, BMW Motorrad, Yamaha, KTM, a po prvi put u Srbiji i pretpremijera Changan, pretvaraju ulice Galerije u automobilski raj. Svaki kutak odiše glamuroznim detaljima i pruža vizuelni spektakl koji se ne zaboravlja.

AikLeasing – inovator i generalni sponzor

AikLeasing generalni je sponzor Galerije Automobila Srbije 2025 u organizaciji MONDO portala. AikLeasing je članica AikGroup, najbrže rastuće regionalne finansijske grupacije i iako najmlađi učesnik na lizing tržištu Srbije, brzo je stigla među vodeće lizing kompanije na tržištu zahvaljujući inovativnim rešenjima. Uvođenje digitalnog odobrenja zahteva za lizing i digitalnog potpisa ne samo da unapređuje dosadašnju praksu, već postavlja i nove standarde na tržištu.

Galerija automobila Srbije 2025 Izvor: Promo

Ulaz, radno vreme i doživljaj

Galerija je otvorena od 10 do 22h, a ulaz je potpuno besplatan. Ovo je prilika da istražite, fotografišete, sednete za volan svojih omiljenih modela i uživate u glamuru na četiri točka. Svaki trenutak ovde je nova prilika da osetite strast prema automobilima i motociklima.



Zašto ne smete da propustite Galeriju?

Galerija Automobila Srbije 2025 nije samo izložba – ovo je mesto gde se stvaraju uspomene, gde se susreću strastveni vozači i gde budućnost automobilske industrije postaje opipljiva. Testirajte omiljene modele, inspirišite se dizajnom, istražite inovacije i doživite adrenalin i glamur u punom sjaju.