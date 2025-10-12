Slušaj vest

Novi sistem ulaska i izlaska iz zemlja Evropske unije upravo je pušten u rad na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske! Kurir je kao uvek na licu mesta, tako da ćemo vas i ovoga puta izveštavati kako protiče početak primene EES na prelazu Bajakovo. Što se tiče srpske strane na Batrovcima, tu je zadržana stara procedura.

1/18 Vidi galeriju Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo Foto: Marko Karović

Svi putnici su u obavezi da napuste vozilo, kako bi im bili uzeti biometrijski podaci, koji će zatim biti pohranjeni u bazu podatak. Procedura bi trebalo da traje u proseku oko četiri minuta po osobi, a ovde na graničnom prelazu službenici pažljivo objašnjavaju svaki korak nove procedure.

Prvi putnici prelaze granicu po EES sistemu Izvor: Kurir

EES (Entry/Exit System) se od danas postepeno uvodi na spoljnim granicama EU, a trebalo bi da u potpunosti bude funkcionalan do 9. aprila 2026. godine. U prvim mesecima se moguće je da se stvaraju veće gužve nego što su inače bivale, posebno u decembru kada u zapadnim zemljama budu božićni i novogodišnji praznici.

Prvi putnici prelaze granicu po EES sistemu 3 Izvor: Kurir