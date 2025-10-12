Prvi putnici prešli granicu koristeći novi sistem između Srbije i zemalja Evropske unije! Kurir na licu mesta: Svi izlaze iz vozila! Evo koliko traje procedura
Novi sistem ulaska i izlaska iz zemlja Evropske unije upravo je pušten u rad na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske! Kurir je kao uvek na licu mesta, tako da ćemo vas i ovoga puta izveštavati kako protiče početak primene EES na prelazu Bajakovo. Što se tiče srpske strane na Batrovcima, tu je zadržana stara procedura.
Svi putnici su u obavezi da napuste vozilo, kako bi im bili uzeti biometrijski podaci, koji će zatim biti pohranjeni u bazu podatak. Procedura bi trebalo da traje u proseku oko četiri minuta po osobi, a ovde na graničnom prelazu službenici pažljivo objašnjavaju svaki korak nove procedure.
EES (Entry/Exit System) se od danas postepeno uvodi na spoljnim granicama EU, a trebalo bi da u potpunosti bude funkcionalan do 9. aprila 2026. godine. U prvim mesecima se moguće je da se stvaraju veće gužve nego što su inače bivale, posebno u decembru kada u zapadnim zemljama budu božićni i novogodišnji praznici.
Ali, s druge strane, to znači da će svi ti putnici tada proći i skeniranje i fotografisanje, pa, kao što rekosmo, naredne tri godine neće imati potrebu za njenim ponavljanjem i prolaziće brže.