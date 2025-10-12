Od sada su ova 3 koraka važna da se uđe u EU: Ovo je posebno važno za državljane Srbije, evo ko ne mora da daje otiske prstiju (VIDEO)
Prvi putnici koji su prešli granični prelaz Batrovci-Bajakovo između Srbije i Hrvatske na hrvatskoj strani su imali prilike da provere kako funkcioniše novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju za državljane trećih zemalja, među koje spada i naša.
Putnici moraju da napuste vozilo kako bi im bili skenirani pasoši, elektronski uzeti otisci četiri prsta desne ruke, i fotografisano lice. Svi ti biometrijski podaci se pohranjuju u bazu podataka i važiće naredne tri godine, te u tom periodu neće biti potrebe za ponavljanjem procedure osim skeniranja putnog dokumenta. Deca mlađa od 12 godina izuzeta su od davanja otisaka.
Procedura bi trebalo da traje u proseku od tri do pet minuta po osobi, a ovde na graničnom prelazu službenici pažljivo objašnjavaju svaki korak nove procedure.
Inače, EES (Entry/Exit System) se od danas postepeno uvodi na spoljnim granicama EU, a trebalo bi da u potpunosti bude funkionalan do 9. aprila 2026. godine