Prvi putnici koji su prešli granični prelaz Batrovci-Bajakovo između Srbije i Hrvatske na hrvatskoj strani su imali prilike da provere kako funkcioniše novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju za državljane trećih zemalja, među koje spada i naša.

EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (5).jpeg
Skeniranje prstiju Foto: Marko Karović

Putnici moraju da napuste vozilo kako bi im bili skenirani pasoši, elektronski uzeti otisci četiri prsta desne ruke, i fotografisano lice. Svi ti biometrijski podaci se pohranjuju u bazu podataka i važiće naredne tri godine, te u tom periodu neće biti potrebe za ponavljanjem procedure osim skeniranja putnog dokumenta. Deca mlađa od 12 godina izuzeta su od davanja otisaka.

EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (7).jpeg
Fotografisanje lica Foto: Marko Karović

Procedura bi trebalo da traje u proseku od tri do pet minuta po osobi, a ovde na graničnom prelazu službenici pažljivo objašnjavaju svaki korak nove procedure.

Inače, EES (Entry/Exit System) se od danas postepeno uvodi na spoljnim granicama EU, a trebalo bi da u potpunosti bude funkionalan do 9. aprila 2026. godine

