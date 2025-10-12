Slušaj vest

Pre nekoliko minuta počeo je sa radom novi sistem ulaska i izlaska iz zemalja EU, a za državljane trećih zemalja, uključujući Srbiju, uvedene su posebne saobraćajne trake.

Naši građani će morati da isključivo njih da koriste kako bi mogli da izvrše registraciju i verifikaciju po novouspostavljenom EES sistemu. Postavljene su jasno vidljive table sa oznakom "Entry-Exit sistem".

Foto: Marko Karović

EES sistem se od danas postepeno uvodi na spoljnim granicama EU, Kurir je na srpsko-hrvatskoj granici, a Bajakovo je jedan od prvih prelaza na kom nov sistem kontrole funkcioniše u praksi. Cilj je povećanje bezbednosti i precizna evidencija boravka državljana zemalja van EU.

Granični prelaz Batrovci - Bajakovo je inače najveći i najprometniji putni prelaz između Srbije i Hrvatske koja je članica Evropske unije.

