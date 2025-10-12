Ovo su termini u kojima će građani Srbije moći da uđu u EU po novom sistemu! Ako ih promašite, evo šta vas čeka!
Prema ranijim najavama novi sistem ulaska i izlaska u zemlje EU, koji je pre nekoliko minuta počeo da se primenjuje između Hrvatske i Srbije, trebalo bi da se u prvih mesec dana primenjuje dva puta dnevno po dva sata. A kako Kurirnezvanično saznaje na Bajakovu, hrvatskom graničnom prelazu i između Srbije i Hrvatske Bajakovo, tačna satnica se neće znati i menjaće se svakodnevno prevashodno u zavisnosti od gužvi. I razlikovaće se od prelaza do prelaza.
Inače, izvan tih termina prolaziće se kao i ranije - u pasoše će biti udarani pečati. EES (Entry/Exit System) se od danas postepeno uvodi na spoljnim granicama EU, a trebalo bi da u potpunosti bude funkcionalan do 9. aprila 2026. godine.
Za državljane trećih zemalja, uključujući Srbiju, obeležene su posebne saobraćajne trake i postavljeni znakovi koji usmeravaju kao mestima za registraciju i verifikaciju po novom sistemu. Svi putnici moraju da napuste vozilo kako bi im bili skenirani pasoši, elektronski uzeti otisci četiri prsta desne ruke, i fotografisano lice.
Ti biometrijski podaci se pohranjuju u bazu podataka i važiće naredne tri godine, te u tom periodu neće biti potrebe za ponavljanjem procedure osim skeniranja putnog dokumenta. Deca mlađa od 12 godina izuzeta su od davanja otisaka.