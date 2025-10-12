Decenijama se u oktobru širom Beograda slavilo – Dan oslobođenja grada 20. oktobra, datum koji je simbolizovao kraj nemačke okupacije i početak novog doba. Bitka za Beograd 1944. godine bila je jedan od najvažnijih događaja Drugog svetskog rata na ovim prostorima – zajednički poduhvat partizanskih jedinica i Crvene armije koji je grad oslobodio posle žestokih borbi i brojnih žrtava.

U to vreme, Beograd je dočekao sovjetske tenkove i srpske borce kao oslobodioce, a njihova imena dugo su krasila ulice i trgove – Tolbuhin, Birjuzov, Ždanov… Ipak, s vremenom su se te table počele skidati, a ulice preimenovati – istorijsko sećanje na oslobodioce polako je zamenila nova politička stvarnost.