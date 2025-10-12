ISTORIJSKA ČITANKA KURIRA – MOMČILO PETROVIĆ: KAKO JE BEOGRAD OSLOBOĐEN I ZAŠTO JE NESTAO DAN OSLOBOĐENJA GRADA
Decenijama se u oktobru širom Beograda slavilo – Dan oslobođenja grada 20. oktobra, datum koji je simbolizovao kraj nemačke okupacije i početak novog doba. Bitka za Beograd 1944. godine bila je jedan od najvažnijih događaja Drugog svetskog rata na ovim prostorima – zajednički poduhvat partizanskih jedinica i Crvene armije koji je grad oslobodio posle žestokih borbi i brojnih žrtava.
U to vreme, Beograd je dočekao sovjetske tenkove i srpske borce kao oslobodioce, a njihova imena dugo su krasila ulice i trgove – Tolbuhin, Birjuzov, Ždanov… Ipak, s vremenom su se te table počele skidati, a ulice preimenovati – istorijsko sećanje na oslobodioce polako je zamenila nova politička stvarnost.
Tragedija koja je dodatno obeležila odnose između Srbije i Rusije dogodila se dve decenije kasnije – pogibija visoke sovjetske delegacije na Avali 1964. godine, dok su dolazili da odaju počast herojima bitke. Taj događaj obavijen je velom misterije, a sećanje na njega danas gotovo da je izbledeo iz kolektivnog pamćenja.
- Zašto se 20. oktobar više ne obeležava kao Dan oslobođenja Beograda?
- Kako su se borili partizani i Crvena armija u odlučujućim bitkama?
- I zbog čega su nestala imena ruskih oslobodilaca sa beogradskih ulica?
Sve to otkriva Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.
Kurir.rs