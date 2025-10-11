1.446 DINARA ZA NOVI TROSOBAN STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Ovo su svi dobitnici u četvrtom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
U toku je novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025", a četvrto izvlačenje nagrada održava se od 18 časova na Prvom programu RTS-a.
Dobitnik trosobnog stana je Anđela Krstić
Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Anđela Krstić.
Račun je plaćen u Beogradu, opštini Obrenovac, a iznos na računu je bio 1.446,00 dinara.
Jedinstveni kod
EZ487641
Drugi automobil dobila je Snežane Kaljević
Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Snežane Kaljević.
Račun je plaćen u Beogradu, opštini Rakovica, a iznos računa je 173,98 dinara.
Jedinstveni kod
EJ634732
Automobil "fijat grande panda" dobio je Aleksandar Trenčić
Automobilista Nikola Miljković izvukao je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećni dobitnik je Aleksandar Trenčić.
Račun je plaćen u Prokuplju, Toplički okrug, a iznos računa je 899,00 dinara.
Jedinstveni kod
BJ851848
Nagradni fond uvećan je sa 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni – dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.
U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.
Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.