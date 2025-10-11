Nagradni fond nagradne igre Uzmi račun i pobedi su automobili i dupleksi

U toku je novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025", a četvrto izvlačenje nagrada održava se od 18 časova na Prvom programu RTS-a.

Foto: Printskrin RTS

Dobitnik trosobnog stana je Anđela Krstić

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Anđela Krstić.

Račun je plaćen u Beogradu, opštini Obrenovac, a iznos na računu je bio 1.446,00 dinara.

Jedinstveni kod

EZ487641

Foto: Printskrin RTS

Drugi automobil dobila je Snežane Kaljević

Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Snežane Kaljević.

Račun je plaćen u Beogradu, opštini Rakovica, a iznos računa je 173,98 dinara.

Jedinstveni kod

EJ634732

Foto: Printskrin RTS

Automobil "fijat grande panda" dobio je Aleksandar Trenčić

Automobilista Nikola Miljković izvukao je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećni dobitnik je Aleksandar Trenčić.

Račun je plaćen u Prokuplju, Toplički okrug, a iznos računa je 899,00 dinara.

Jedinstveni kod

BJ851848

Foto: Printskrin RTS

Nagradni fond uvećan je sa 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni – dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.