Kragujevac – Nakon dve nedelje potrage pronađeno je telo deke A.M. iz Kragujevca.

- Porodica se zahvaljuje svima koji su deljenjem objava, informacijama ili angažovanjem na terenu pomogli u potrazi, kaže jedan od prijatelja porodice za RINU.

Podsetimo, deka je nestao 25. septembra oko 13 časova, kada je poslednji put viđen kako se kreće u pravcu Spomen-parka "Šumarice".

Juče je organizovan skup u 10 časova na mestu skretanja za Hotel "Šumarice", kod teretane na otvorenom odakle je krenula još jedna akcije potrage, koja se završila tužnim epilogom.

