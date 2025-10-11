Društvo
Tragičan kraj potrage: Pronađeno telo muškarca koji je nestao pre 15 dana u Šumaricama, građani danima pomagali policiji u potrazi
Kragujevac – Nakon dve nedelje potrage pronađeno je telo deke A.M. iz Kragujevca.
- Porodica se zahvaljuje svima koji su deljenjem objava, informacijama ili angažovanjem na terenu pomogli u potrazi, kaže jedan od prijatelja porodice za RINU.
Podsetimo, deka je nestao 25. septembra oko 13 časova, kada je poslednji put viđen kako se kreće u pravcu Spomen-parka "Šumarice".
Juče je organizovan skup u 10 časova na mestu skretanja za Hotel "Šumarice", kod teretane na otvorenom odakle je krenula još jedna akcije potrage, koja se završila tužnim epilogom.
Kurir/Rina
