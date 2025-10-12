Slušaj vest

Marko Mladenović (42) iz sela Rača kod Kuršumlije nestao je. Prema rečima njegovog brata, sa Markom se poslednji put čuo u nedelju, a posle toga mu se gubi svaki trag.

- Čujemo se svaki dan. Marko je u Rači, a ja u Kuršumliji. U nedelju smo se poslednji put čuli i sve je bilo normalno. Slao mi fotografije snega - priča brat Žarko Mladenović.

Kako kaže, samo strahuje da nije sebi naudio, a bratovljev naestanak prijavio je policiji.

- Teško je prihvatio razvod. Pričao je da ne može više da izdrži, povukao se, ali i počeo da pije. Deca su kod majke, ali ih je viđao - priča brat.

Kako ističe, policija je u subotu pretražila Raču, ali od Marka ni traga.

- Tražili smo ga po napuštenim kućama, bunarima... Strahujem da nije nešto učionio sebi. Sutra će se uklučiti još više ljudi u potragu. Daj bože da je živ - poručuje Žarko.

Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Marku da se jave njegovom bratu Žarku na broj telefona 063-86-44-514.

Svaka informacija je od velike pomoći.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteDruštvo"KUĆA SE NE BRANI SA PROZORA, VEĆ IZ DVORIŠTA!" Pripadnik Posebnih jedinica policije otkriva: Ovako su izgledali prvi obračuni sa teroristima na KiM
20251011-NEISPRICANO-MILAN-MI000.00_23_19_05.Still017.jpg
Društvo"Imala sam samo 7 godina kad me oteo i 12 dana silovao otac moje školske drugarice"! Jeziva Draganina ispovest! Godinama kasnije partner joj rasporio stomak
11.jpg
Društvo1.446 DINARA ZA NOVI TROSOBAN STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Ovo su svi dobitnici u četvrtom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi
DruštvoAko padne kiša na Miholjdan to znači samo jedno: Mnogi običaji se vezuju za ovaj praznik, a naši stari su verovali u ovo
Miholjdan