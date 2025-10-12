Slušaj vest

Marko Mladenović (42) iz sela Rača kod Kuršumlije nestao je. Prema rečima njegovog brata, sa Markom se poslednji put čuo u nedelju, a posle toga mu se gubi svaki trag.

- Čujemo se svaki dan. Marko je u Rači, a ja u Kuršumliji. U nedelju smo se poslednji put čuli i sve je bilo normalno. Slao mi fotografije snega - priča brat Žarko Mladenović.

Kako kaže, samo strahuje da nije sebi naudio, a bratovljev naestanak prijavio je policiji.

- Teško je prihvatio razvod. Pričao je da ne može više da izdrži, povukao se, ali i počeo da pije. Deca su kod majke, ali ih je viđao - priča brat.

Kako ističe, policija je u subotu pretražila Raču, ali od Marka ni traga.

- Tražili smo ga po napuštenim kućama, bunarima... Strahujem da nije nešto učionio sebi. Sutra će se uklučiti još više ljudi u potragu. Daj bože da je živ - poručuje Žarko.

Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Marku da se jave njegovom bratu Žarku na broj telefona 063-86-44-514.

Svaka informacija je od velike pomoći.