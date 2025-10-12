Slušaj vest

Vreme u Srbiji će danas na severu i istoku zemlje biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se u ostalim krajevima očekuje oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, a na istoku i jak zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura će biti od sedam stepeni do 13, dok se najviša očekuje od 17 do 21 stepen.

Screenshot 2025-10-12 001857.jpg
Foto: RHMZ

Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, sa najnižom temperaturom oko 11 stepeni, a najvišom dnevnom oko 19 stepeni.

Kako navode iz RHMZ, sledeće sedmice promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima, dok će u petak (17.10.) krajem dana na jugozapadu, a u subotu (18.10.) i u centralnim, južnim i istočnim krajevima doći do jačeg naoblačenja s kišom i lokalnim pljuskovima.

Početkom sedmice najviša temperatura od 17 do 20 °S, od utorka svežije, a u drugoj polovini sedmice i uz hladna jutra.

