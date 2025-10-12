Slušaj vest

Pas lutalica napao je dečaka (10) u Kragujevcu, dok se mališan vraćao kući sa treninga.

To se dogodilo u petak uveče u naselju Maršić u Kragujevcu.

Roditelj dečaka je za "kragujevcani.rs" ispričao šta se dogodilo.

"Sinoć oko 21:30 ispred porodične kuće u Maršiću, pas lutalica napao je moje dete od 10 godina koje se vraćalo sa treninga. Sreća je što je dete imalo štucne na nogama, pa nije povređeno, ali je moglo da bude mnogo gore. Pozvao sam šintere - niko se nije javljao. Zvao sam i komunalnu policiju, rekli su mi da to nije u njihovoj nadležnosti", navodi roditelj i dodaje: