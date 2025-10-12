DEČAKA (10) U KRAGUJEVCU NAPAO PAS LUTALICA: "U strahu je, ne sme da izađe napolje"
Pas lutalica napao je dečaka (10) u Kragujevcu, dok se mališan vraćao kući sa treninga.
To se dogodilo u petak uveče u naselju Maršić u Kragujevcu.
Roditelj dečaka je za "kragujevcani.rs" ispričao šta se dogodilo.
"Sinoć oko 21:30 ispred porodične kuće u Maršiću, pas lutalica napao je moje dete od 10 godina koje se vraćalo sa treninga. Sreća je što je dete imalo štucne na nogama, pa nije povređeno, ali je moglo da bude mnogo gore. Pozvao sam šintere - niko se nije javljao. Zvao sam i komunalnu policiju, rekli su mi da to nije u njihovoj nadležnosti", navodi roditelj i dodaje:
"Dete je noć provelo u strahu, loše je spavalo i budilo se tokom noći. Danas ne sme da izađe napolje samo. Vodili smo ga kod lekara i uzeli uput za psihologa. Molim vas da objavite ovo i da uputite apel nadležnima i vlasnicima pasa da se ovakve stvari više ne dešavaju, jer će neko jednog dana nastradati".