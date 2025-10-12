Slušaj vest

Pas lutalica napao je dečaka (10) u Kragujevcu, dok se mališan vraćao kući sa treninga.

To se dogodilo u petak uveče u naselju Maršić u Kragujevcu.

Roditelj dečaka je za "kragujevcani.rs" ispričao šta se dogodilo.

"Sinoć oko 21:30 ispred porodične kuće u Maršiću, pas lutalica napao je moje dete od 10 godina koje se vraćalo sa treninga. Sreća je što je dete imalo štucne na nogama, pa nije povređeno, ali je moglo da bude mnogo gore. Pozvao sam šintere - niko se nije javljao. Zvao sam i komunalnu policiju, rekli su mi da to nije u njihovoj nadležnosti", navodi roditelj i dodaje:

"Dete je noć provelo u strahu, loše je spavalo i budilo se tokom noći. Danas ne sme da izađe napolje samo. Vodili smo ga kod lekara i uzeli uput za psihologa. Molim vas da objavite ovo i da uputite apel nadležnima i vlasnicima pasa da se ovakve stvari više ne dešavaju, jer će neko jednog dana nastradati".

Ne propustiteDruštvoNESTAO MARKO MLADENOVIĆ (42): Poslednji put čuo se sa bratom u nedelju, policija pretražuje napuštene kuće i bunare: "Teško je podneo razvod"
Screenshot 2025-10-12 000407.jpg
Društvo"KUĆA SE NE BRANI SA PROZORA, VEĆ IZ DVORIŠTA!" Pripadnik Posebnih jedinica policije otkriva: Ovako su izgledali prvi obračuni sa teroristima na KiM
20251011-NEISPRICANO-MILAN-MI000.00_23_19_05.Still017.jpg
Društvo"Imala sam samo 7 godina kad me oteo i 12 dana silovao otac moje školske drugarice"! Jeziva Draganina ispovest! Godinama kasnije partner joj rasporio stomak
11.jpg
Društvo1.446 DINARA ZA NOVI TROSOBAN STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA Ovo su svi dobitnici u četvrtom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi