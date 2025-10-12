Slušaj vest

Poslednji put se sa bratom Žarkom čuo u nedelju, nakon čega mu se gubi svaki trag. Zabrinuti brat moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Marku da se jave.

Marko Mladenović, koji se pre izvesnog vremena vratio u rodnu Raču nakon razvoda u Beogradu, nije se javio od ponedeljka, a porodica je potragu zvanično prijavila u četvrtak, nakon što su shvatili da nestanak nije povezan sa kvarom na mreži usled snega.

- Marko je 15 godina bio u Beogradu, a onda se razveo i vratio u Raču. Mnogo se razočarao nakon razvoda, počeo je malo više da pije, pričao je svašta, ali se javljao svaki dan, a onda se od ponedeljka više nije javio - ispričao je Markov brat Žarko. On dodaje da je Marko bio povučeniji u poslednje vreme.

Žarko objašnjava da su u početku mislili da je problem u telefonskoj vezi i struji koja je nestala zbog snega.

- Padao je sneg ovde, nestala je struja, kada sam ga zvao u ponedeljak i video da je nedostupan, mislio sam da mu se ispraznio telefon i da nema kako da ga napuni. Struja se vratila u sredu, u četvrtak se i dalje nije javio i tada smo počeli da ga tražimo. Pokušali smo sami, nadali smo se da je blizu, ali juče smo uključili i policiju - naveo je Žarko.

Marko je visok 175 centimetara, ima kratku smeđu kosu i smeđe oči. Značajno je da je svoja dokumenta ostavio u kući, a telefon koji je još uvek isključen je poneo sa sobom.

Porodica Mladenović se nada da će se Marko što pre vratiti kući.

Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalom Marku Mladenoviću da se odmah jave njegovom bratu Žarku na broj telefona 063-86-44-514. Svaka informacija može biti od ključnog značaja za njegov pronalazak.