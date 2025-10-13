Slušaj vest

Zoa Judin iz Novog Sada ima samo pet i po godina, ali snagu, samopouzdanje i životnu energiju koje bi poželeli i mnogi odrasli. Dok njeni vršnjaci već počinju da vise na telefonima, ona se sa osmehom na licu penje uz konopac s rancem punim tegova, radi sklekove, trči humanitarne trke od četiri kilometara i ozbiljno trenira u teretani. Sve to iz ljubavi, bez ikakve prisile.

To nije sve, jer kad izađe iz teretane, presvlači se u široke pantalone i udobne patike i kreće na časove hip-hopa. Često je možete videti i na skejtu kako s vetrom u kosi juri niz ulicu. I pored svega toga ona je i dalje devojčica koja obožava haljinice, šnalice, šminku...

Sa mamom Tamarom Foto: Privatna Arhiva

Njen otac Boris Judin je bio prvak sveta u kajtbordu, majka Tamara Stojisavljević trenirala je boks i kik-boks. Zoa odmalena gleda treninge u krosfit klubu koji drže njeni roditelji.

- Ona je bukvalno već s mesec dana bila u kolicima dok mi treniramo, sa sedam meseci je prohodala samostalno. Deca upijaju odraz roditelja, gledaju ih i upijaju, za Zou može da se kaže da od rođenja trenira. Motoričke i fizičke sposobnosti su joj veće i razvijenije, ona radi i dosta komplikovanijih "skilova" za svoje godine, teže pokrete i stvari nego što ja mogu da naučim devojku od 20 godina - priča nam Tamara.

Trči i humnitarne trke Foto: Privatna Arhiva

Naglašava da Zou na to niko ne prisiljava, te da ona to radi iz ljubavi.

- Ljudi govore da ne treba dete forsirati, ali ona to voli. Sama mi traži da joj napišem trening da bude jako težak. Uzme moj ranac, napuni tegovima i penje se uz kanap. Nju niko na to, naravno, ne tera, ako ne bude želela da se bavi sportom, niko je neće forsirati.

Tamara kaže i da pojedini komentarišu negativno nešto što je, ističe, pozitivno.

- Naravno da joj ne dajemo nešto što ona ne bi smela. Recimo, pre četiri meseca je slomila nogu, dva i po meseca je bila u gipsu, čak su razmatrali i operaciju, ali se ona uz vežbice oporavila.

1/12 Vidi galeriju Zoa je svestrana, obažava sport, ali voli i da pleše, vozi skejt, i da se lepo obuče i sredi kao sve devojčice njenih godina Foto: Privatna Arhiva

Daleko od toga da Zoa ne gleda crtaće, ali njoj to nije primarno.