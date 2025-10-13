Slušaj vest

Prolazno naoblačenje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, a posle podne i uveče će se proširiti na ostale delove Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 11, a najviša od 16 do 20.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pre podne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 18.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

U Srbiji narednih dana suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz manji pad dnevne temperature i svežija jutra u drugoj polovini sedmice.

Tokom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima, uz manji pad dnevne temperature (koja će u većini mesta biti u intervalu od 15 do 18) i svežija jutra u drugoj polovini sledeće sedmice.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima koje će u petak u drugoj polovini dana zahvatiti južne, za vikend će se proširiti i na zapadne, centralne i istočne krajeve.

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Poremećaj sna je moguća meteoropatska reakcija.

Meteorolozi trenutno smatraju da se nalazimo u monotonijem delu jeseni, ali Ivan Ristić je objavio mape koje najavljuju prvi jači prodor hladnog vazduha sa polarnim vrtlogom krajem novembra, što može doneti sneg većem delu zemlje, uključujući i niže predela.