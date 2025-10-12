Slušaj vest

Među prvima koji su prešli granični prelaz između Srbije i Hrvatske po novoj proceduri ulaska i izlaska iz EU za građane trećih zemalaja, u koje spada i Srbija, su Biljana Šotra iz Beograda i njena drugarica, koja ima italijansko državljanstvo, p nju i ne dotiču nova pravila. Kenule su iz Beograda u Trst.

Biljana Šotra Foto: Kurir


- Sve je brzo prošlo. Slikali su, uzeli otiske, i to sve za nekoliko minuta. Nije bilo nikakvih problema - kaže Biljana za Kurur i dodaje da je pak moguće da će u nekom trenutku biti gužvi.

Petra Sokolović Foto: Kurir


Petra Sokolović iz Leksovca vodi decu na terapiju u banju u Mađarskoj.

- Ništa nije bilo komplikovano. Slikali su i decu, ali im nisu uzeli otiske. Plašili smo se da će biti gužve, ali srećom nije.

Dejan Bastać Foto: Marko Karović


Dejan Bastać iz Lučana ide do Sunja kod Siska i kaže da je čekao 20 minuta na granici, a procedura je trajala svega nekoliko minita: "Baš je jednostavno".

Aleksandar Vučković Foto: Marko Karović

Aleksandar Vučković kaže da nije bio upućen u novu proceduru.

- Krenuli smo na poslovno putovanje u Banja Luku. Ali, nije bilo nikakvih problema, sve je prošlo glatko.

Ljuban Panić i Svetlana Tišma su se iz Beograda vraćali u Kozarsku Dubicu.

- Da se pasoš, pogleda se u kameru, ko ima naočare, treba da skine, pa se daju otisci - priča Ljuban.

Ljuban Panić Foto: Marko Karović

On je brzo prošao proceduru, ali Svetlani se odužilo kod otisaka prstiju.

- Iz nekog razloga, aparat nikako nije mogao da učita otiske, pa je to trajalo više minuta. Ali, šta ćemo, tako je, kako je...

