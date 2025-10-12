"Sve je prošlo brzo, uzmu otiske, slikaju i gotovo!" Srpski državljani koji su među prvima prešli granicu po novom sistemu za ulazak i izlazak iz EU
Među prvima koji su prešli granični prelaz između Srbije i Hrvatske po novoj proceduri ulaska i izlaska iz EU za građane trećih zemalaja, u koje spada i Srbija, su Biljana Šotra iz Beograda i njena drugarica, koja ima italijansko državljanstvo, p nju i ne dotiču nova pravila. Kenule su iz Beograda u Trst.
- Sve je brzo prošlo. Slikali su, uzeli otiske, i to sve za nekoliko minuta. Nije bilo nikakvih problema - kaže Biljana za Kurur i dodaje da je pak moguće da će u nekom trenutku biti gužvi.
Petra Sokolović iz Leksovca vodi decu na terapiju u banju u Mađarskoj.
- Ništa nije bilo komplikovano. Slikali su i decu, ali im nisu uzeli otiske. Plašili smo se da će biti gužve, ali srećom nije.
Dejan Bastać iz Lučana ide do Sunja kod Siska i kaže da je čekao 20 minuta na granici, a procedura je trajala svega nekoliko minita: "Baš je jednostavno".
Aleksandar Vučković kaže da nije bio upućen u novu proceduru.
- Krenuli smo na poslovno putovanje u Banja Luku. Ali, nije bilo nikakvih problema, sve je prošlo glatko.
Ljuban Panić i Svetlana Tišma su se iz Beograda vraćali u Kozarsku Dubicu.
- Da se pasoš, pogleda se u kameru, ko ima naočare, treba da skine, pa se daju otisci - priča Ljuban.
On je brzo prošao proceduru, ali Svetlani se odužilo kod otisaka prstiju.
- Iz nekog razloga, aparat nikako nije mogao da učita otiske, pa je to trajalo više minuta. Ali, šta ćemo, tako je, kako je...